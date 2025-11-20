阮經天演出動作喜劇「阿茲海默警探」 (圖)

[Newtalk新聞] 癌症和失智很少同時發生，其實不是巧合，而是身體在「細胞長太快」和「細胞退化太快」之間保持平衡的結果。基因醫師張家銘今在臉書上發文指出，2025年刊登於《Neurobiology of Disease》的研究發現，癌症與阿茲海默症存在反向關聯，癌症基因風險越高者，阿茲海默症風險往往越低。張家銘表示，飲食、睡眠、運動、腸道與荷爾蒙等生活細節都在決定細胞走向，找回這條平衡帶是維持健康的關鍵。 張家銘指出，癌症其實就是「細胞長太快、停不下來」，而阿茲海默症則像是「細胞太弱、撐不住」。他說明，身體裡有一些負責傳遞指令的系統會決定細胞要不要「努力生長」。例如某些在乳癌、大腸癌很活躍的生長訊號，會像油門一樣催促細胞一直增生；但在阿茲海默症裡，這些油門太弱，讓腦細胞變得容易受傷、慢慢退化。至於負責讓細胞「該死就死」的 p53 基因，在癌症裡常失靈，使細胞不斷累積；但在阿茲海默症裡，p53 有時又太活躍，反而讓腦細胞死得太快。 他表示，生活型態就像掌控方向的力量，能把細胞從「過度增生」或「過度退化」拉回平衡。研究指出，包括乳癌、大腸直腸癌、子宮內膜癌、前列腺癌、口腔癌與白血病等多

新頭殼 ・ 1 天前