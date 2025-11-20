阮經天為戲「消失」三個月瘋練柔道、舞蹈 挑戰《阿茲海默警探》記憶斷裂

阮經天主演的《阿茲海默警探》正在拍攝中，他為角色勤練柔道、鋼琴跟舞蹈。牽猴子提供

由榮耀基金會董事長雷輝領軍，集結《周處除三害》監製李烈、黃江豐，以及推動《返校》《咒》等國片創下億萬票房的牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，組成「雷霆影視有限合夥」，其投資兩部台灣新作曝光。一是阮經天主演的動作喜劇《阿茲海默警探》，另一部則由曾敬驊、雷嘉汭聯手演出的奇幻愛情片《樹人》，展現出該團隊在國片市場的雄厚企圖心。

李烈透露雷輝投資單一要求：「只投台灣內容」

「雷霆影視有限合夥」投資的電影《大濛》甫榮獲本屆金馬獎最佳劇情長片及男女主角等11項大獎提名，被看好將成為年度票房黑馬。雷輝曾任宏碁、明基電通等科技業高層，擁有三十年的科技產業經驗。退休後他積極投入文化產業，近期更跨足影視領域，希望推動台灣內容走向國際。監製李烈透露：「雷先生只有一個要求，這筆資金要投資的就是台灣內容！」

阮經天為戲婉拒所有戲約 曾敬驊長住深山體驗沒火沒電自然生活

雷霆影視的投資項目兼具多元性與突破性。《大濛》描寫民國40年代白色恐怖洪流下的勇氣與情感；由日本導演Sabu執導的《阿茲海默警探》，講述阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性阿茲海默症，必須在記憶斷裂與偵查之間掙扎。阮經天為此婉拒所有戲約，專心投入三個月的柔道、鋼琴與舞蹈訓練，挑戰全新戲路。

柯煒林（左二）與方郁婷（右二）主演的《大濛》獲11項提名問鼎金馬獎。牽猴子提供

曾敬驊與雷嘉汭主演的《樹人》則以山林奇幻愛情為題。為呈現真實山林氛圍，曾敬驊在開拍前親赴深山長住，每次都得花費四小時以上步行入林、斷絕手機聯繫，全心體驗沒火沒電的自然生活。該片更邀坎城入圍攝影師掌鏡，預計赴法後製，打造具國際水準的影像風格。



