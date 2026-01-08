阮經天秘交千金女友再破功 遠距情侶同回飯店被抓

阮經天與新歡徐小姐穩定交往中。（翻攝網路）

本刊去年揭露，現已43歲的阮經天與小20歲的中國大陸富家千金徐小姐交往，遠距戀愛至今似乎愈談愈穩。中國大陸有人拍到兩人一前一後回到飯店，正在享受滑雪假期。

上個月在北海道滑雪，阮經天被民眾捕獲之後，又有對岸狗仔抓到他與女友共回飯店，他頭戴毛帽一身黑，向朋友揮手告別之後，一旁的女友則是迅速鑽進飯店，沒有正臉畫面。

回顧本刊報導，阮經天這次與徐小姐交往，有別於他過往「一曝光就分手」的戀情魔咒，不僅未告吹反而愈趨穩定，日前阮經天被爆新戲殺青後，還特地飛往韓國與女友會合。那次阮經天帶著弟弟、弟媳一同赴韓與徐小姐聚會，顯示女方已獲家人接納。

知情人士透露，徐小姐在戀情曝光後，立刻關閉並清空社群帳號，刪除所有相關痕跡，徹底保持低調，讓向來重視隱私、對感情極度缺乏安全感的阮經天相當安心。

此外，徐小姐長期在海外求學，遠距離狀態也符合阮經天不愛黏膩、需要個人空間的感情需求。儘管兩人曾因距離與事業一度生變，但女方始終不吵不鬧，最終成功讓浪子定下心來，這段戀情也被圈內看好「真的穩了」。

