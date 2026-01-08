阮經天與小20歲女友回飯店被捕獲 她窈窕身形全曝光

阮經天與小20歲女友回飯店被捕獲，女方窈窕身形全曝光。（資料圖／羅永銘攝）

43歲男星阮經天出道以來感情生活備受矚目，過去僅承認過許瑋甯及一名圈內女友，但單身多年的他，去（2025）年10月爆出與小20歲的大陸富家千金交往，且時間超過一年，如今有大陸狗仔疑似拍到阮經天與女友，兩人還一同返回飯店。

大陸狗仔「瓜田寒姐」8日釋出一段影片，畫面中阮經天穿著全身黑套裝，頭戴黑色毛帽，臉部五官完全露出，毫無遮掩，身旁則有一名身穿米白色外套的女子，疑似為外傳的小20歲女友。且阮經天身高184公分，但女子只差他半顆頭高，足見女子的身材也高䠷窈窕，可女子始終未曝光真面目。

阮經天（左）與女友回飯店被捕獲。（圖／微博 瓜田寒姐）

而阮經天一開始與女子進入飯店大門，進門前他還回頭和朋友揮手說再見，怎料上樓後不一會，阮經天再度下樓找朋友，並從朋友車上拿出一雙雪靴，似乎準備到有雪的地方度假，最後狗仔配文寫下：「小情侶感情真穩定啊〜兩人一起乘車回到酒店，哥這是準備帶女友去滑雪度假嗎？」掀起網友討論。

阮經天去年10月被周刊爆料，與一名大陸富家千金女友交往，且女友曾為他從韓國飛來台灣，兩人疑似待在他新購入的破億豪宅獨處，當時女方還在社群曝光行蹤，不免洩露兩人的甜蜜關係。後來阮經天趁休假出國度假，不僅大方與街上粉絲打招呼，女友的身影也疑似被網友目擊。不過，起初緋聞曝光時，阮經天經紀人僅低調回覆：「謝謝關心，關於私人生活不做回應」，不少粉絲則選擇默默守護兩人的戀情。

