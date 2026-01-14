阮經天舊愛捲名媛風暴！遭控私訊富商「前腳寒暄、後腳勾夫」

（娛樂中心／綜合報導）金馬影帝阮經天近來被爆感情生活已有新篇章，穩定交往一名陸籍千金女友，情史似乎正式翻頁；然而他的「過去式」卻意外再被點名。曾與阮經天短暫交往的混血女模趙文安，近日遭台北名媛圈點名爆料，指其行徑引發社交圈高度警戒，甚至被形容為「名媛公敵」，相關指控在上流社交圈私下流傳。

圖／阮經天（左）前女友趙文安被爆出近期成為社交圈的「名媛公敵」。（翻攝 IG）

根據《鏡週刊》報導，有圈內貴婦爆料，趙文安不僅曾主動私訊已婚或有穩定交往對象的富商男性，聊天內容被形容為語帶挑逗、氛圍曖昧，甚至還曾將目標伸向身邊熟識者的伴侶。爆料者指出，類似情況並非單一事件，而是讓名媛圈人人自危，對她敬而遠之。

回顧趙文安的過往，她於2022年間被拍到與阮經天一同出遊，當時阮經天駕駛BMW載她外出，戀情因此曝光。趙文安憑藉荷蘭混血的亮眼外型，加上畢業於倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷相關科系，並曾有精品產業工作經歷，一度被媒體封為「氣質女神」、「時尚學霸」。

隨著兩人戀情無疾而終，阮經天去年再被拍到穩定交往新對象；相對之下，趙文安近年來雖動向與職業較為低調，卻頻繁現身高端聚會與名流場合。爆料指出，她疑似專挑名媛圈中已婚或感情穩定的富商下手，受害者不僅限於點頭之交，甚至波及熟識的閨密，讓部分貴婦開始蒐集對話紀錄自保，昔日的時尚女神形象也因此受到質疑。

至於事件為何會被攤在檯面上，據悉是因為趙文安「真的惹錯人」。爆料者透露，自己原本只是欣賞趙文安的穿搭與氣質，雙方僅在社群平台互相關注，並無私交。直到去年12月中旬，她與富商丈夫一同出席友人餐廳開幕活動，首次與趙文安本人碰面，當下也僅是禮貌寒暄、相互認識。

未料活動結束後，趙文安竟隨即透過社群私訊主動聯絡貴婦的丈夫，讓爆料者形容「前腳才打完招呼，後腳就私訊勾搭」，此舉成為壓垮信任的最後一根稻草，也讓相關指控正式在名媛圈內發酵。

