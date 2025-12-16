阮經天赴韓相聚小20歲千金女友！「她這1點」擄獲浪子心

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

阮經天今年10月被爆出戀上小20歲的千金女友徐小姐，近來傳出阮經天還特地飛去韓國與徐小姐見面，而阮經天會這麼愛，主要原因是徐小姐遭曝光後，依舊低調，刪光了網路上的所有痕跡，得到阮經天的信任。

阮經天赴韓與女友相聚。（圖／翻攝阮經天臉書）

據《鏡週刊》報導，阮經天的戀情時常被前女友爆料，或是才約會幾天就遭到曝光，因此對於戀情公開有著極為的不安全感，一被發現就會分手，來保護個人隱私，而這次與中國籍、於韓國唸書的徐小姐戀情曝光後，徐小姐沒有選擇對外公開戀情，反而立刻關閉IG帳號，把與阮經天有關的照片也全都清理掉，直接刪除小紅書帳號，顯示要與阮經天交往的決心。

因此阮經天並沒有選擇分手，在新戲殺青後，立刻前往韓國，帶著弟弟、弟媳與徐小姐聚會，可以看出阮經天的家人已經接納了她，關係也更穩定，據悉，徐小姐的個性完全符合阮經天喜歡的女生個性，包含低調、聽話等，所以阮經天與徐小姐在韓國約會被直擊，完全沒有遮掩、躲藏，而是坦蕩面對鏡頭。

