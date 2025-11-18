阮經天金馬落跑風波10年後翻篇！電影助攻口碑人氣雙回升 再次入圍影帝

記者林宜君／台北報導

金馬獎本週將再度登場，昔日「落跑影帝」阮經天的舊爭議也再度被翻起。當年阮經天因提前離席惹怒前輩與恩師、口碑一度跌到谷底，被外界批為「最沒禮貌影帝」。當時與阮經天合作多年的前經紀人李烈，也因他未事先報備、形象受牽連，兩人因此形同決裂。這段冷凍關係長達十年。如今靠著《周處除三害》不只挽回評價，也修補與李烈十年的心結。

當年典禮上有許多巨星都在場阮經天未遵照通知離席，讓工作人員臨時找人、場面尷尬。（圖／翻攝自台北金馬影展官網））

當年典禮上有劉德華、張曼玉、郭富城等巨星都在場，主辦單位安排歷屆得主合照，象徵金馬五十的重要時刻。然而阮經天未遵照通知離席，讓工作人員臨時找人、場面尷尬。隔日阮經天解釋，因前一晚沒睡，加上隔天一早要飛金門拍《軍中樂園》，才提前離去，沒料到後果這麼嚴重。儘管阮經天反覆道歉，仍被貼上耍大牌與沒禮貌的標籤。

李烈（左）當時雖在外界面前幫忙緩頰，但內心十分不滿。（圖／翻攝自周處除三害臉書）

李烈當時雖在外界面前幫忙緩頰，但內心十分不滿，之後便與阮經天不再往來。直到2023年她擔任監製的《周處除三害》開拍，因角色需要才重新聯繫阮經天。李烈事後在臉書坦言，原本拉不下臉，但十年恩怨也該放下，於是主動伸出橄欖枝。電影試映當天，阮經天傳簡訊給李烈：「謝謝妳把我撿回來」，讓李烈感動落淚。李烈感謝他這些年的成長：「謝謝你回來，謝謝你長大，謝謝你雖然還是任性幼稚，但是依然努力、善良！」

李烈（左）當時雖在外界面前幫忙緩頰，但內心十分不滿。（圖／翻攝自周處除三害臉書）

《周處除三害》讓阮經天不但口碑回升，也再度入圍金馬影帝。當時他更在典禮舞台上與陳以文重現片中橋段，自嘲念出「我絕不中途離席」，現場笑聲四起，這段黑歷史也算正式翻篇。至於本週即將於22日舉辦的第62屆金馬獎，最佳男主角入圍者包含張孝全《深度安靜》、張震《幸福之路》、許瑞奇《好孩子》、柯煒林《大濛》與藍葦華《我家的事》。其中以三度入圍的張孝全呼聲最高，影帝最後將花落誰家，觀眾都相當期待。

