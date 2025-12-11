阮經天飛韓國找小20歲女友？ 網友直擊畫面曝光
本刊早前獨家爆料男星阮經天現正密交小他20歲，正在韓國念書的中國大陸白富美小女友，來往時間超過1年。最近阮經天剛結束電影《阿茲海默警探》拍攝，忙不迭就與弟弟、弟媳婦出國旅行，從泰國曼谷玩到韓國首爾，順便會女友。有網友在首爾漢南洞巧遇一行人，疑似女友「徐小姐」亦緊跟阮經天身旁，被網友拍下難得的「同框」。
有中國大陸網友在小紅書發文，稱在首爾巧遇阮經天，對方還親切與她們合照，阮經天還轉頭笑盈盈地看著其中一名網友，令她欣喜若狂，自稱「激動得跺腳」，甚至把站在阮經天另一側的朋友P掉，發朋友圈更能炫耀。
另外也有網友購物完一轉頭就遇到阮經天，她是先看見阮經天的弟媳，又聽見台灣腔，才發現阮經天；阮經天聽見有人跟他打招呼，禮貌地回頭微笑，走在前方的弟弟弟媳也回頭，唯獨走在阮經天身旁，頭戴棒球帽、身穿淺藍色羽絨外套的女生從頭到尾沒回頭，網友馬上聯想應該是外傳阮經天在韓國讀書的小女友「徐小姐」。
加上另一組曝光，同樣被網友捕獲，阮經天等人在露天咖啡座休息的照片，淺藍羽絨衣女脫了外套，坐在阮經天右側，雖然沒有什麼甜蜜舉動，但這趟看起來明顯就像是2對2的double date。
無獨有偶，阮經天8號才在曼谷也被網友巧遇，隔天已現身韓國，從熱帶玩到溫帶，難怪會出現在首爾「文青購物聖地」的漢南洞；當天還有高圓圓也在該地被捕獲，據網友透露她與好幾個朋友一起，看來應是一場「姊妹們的旅行」。
