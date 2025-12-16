阮經天飛韓約會小20歲女友 2特質打破「見光死」魔咒

藝人阮經天近來傳出和一名小20歲大陸富家千金交往，時間已經超過一年，雖然兩個人談遠距離戀愛，不過感情不受影響，而且這段戀情並未如阮經天過去「見光死」就分手的模式，據悉，女友在戀情曝光後，就刪光網路上的任何蛛絲馬跡，成功獲得阮經天信任。

根據《鏡週刊》報導，阮經天過去只要戀情被媒體曝光，內心就會產生極大的不安定感，便會選擇分手保護隱私，雖然這次和小20歲女友交往過程，曾被PO出從他的豪宅望出去的風景照，意外洩漏兩人的甜蜜關係，不過阮經天並未按慣例選擇分手，而是在新戲殺青後，帶著家人飛到國外和女友會合，可見兩人戀情相當穩定，已經到了見家人的程度。

廣告 廣告

阮經天目前戀情相當穩定。(圖／中時新聞網)

據悉，女友在新聞曝光戀情後，不僅砍掉小紅書帳號，還關閉Instagram帳號，刪掉與阮經天有關的照片，甚至大動作移除掉不少朋友，不僅沒有要藉此成名，反倒更加低調，正因為這個舉動，徹底獲得阮經天的信任，也符合他喜歡的另一半特質「低調、聽話」，此外，阮經天不喜歡太過黏的關係，恰好女友是大陸人，目前又在韓國念書，遠距離戀愛正好符合他的需求，才能夠徹底擄獲情場浪子的心。

不過兩人交往過程並非相當順利，傳出兩人因為分隔兩地，加上阮經天事業相當忙碌，導致男方一度移情別戀，不過女友始終不吵不鬧，才讓這段戀情有機會延續下去。

阮經天女友行事低調，此特質徹底擄獲他的心。（圖／范揚光攝）

更多中時新聞網報導

楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺

NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬

米莉愛考克4.5個月練就《超少女》