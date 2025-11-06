阮經天、林柏宏同入列！中華電信砸重金挺台流 6大新作一次公布

〔記者李紹綾／台北報導〕中華電信參與文化內容策進院主辦的「2025 TCCF創意內容大會」，6日於會場舉辦「中華電信共創精采影視發布會」，攜手影視團隊呈現過去一年的投資成果，並以三大策略持續投入影視產業。包括：「開創台流」—加碼投資、扶植台灣頂尖團隊走向國際；「擴大布局」—以集團與基金雙軌打造IP生態系；「共創精采」—透過平台強化影視行銷，結盟打造串流娛樂新勢力。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，「開創台流」是需要熱情與毅力的任務。除以行動支持影視產業，中華數位文創管理顧問公司已啟動文創基金，規劃投資「文創內容IP」專案，涵蓋電影、劇集、節目、音樂及影視製作、文創科技與平台通路等領域，也納入生成式AI、沉浸式體驗(VR/AR/XR)等關鍵技術。凡優質作品或能強化IP價值鏈的企業皆在評估範圍，期望透過專案與股權投資串接「創作—製作—行銷—發行—平台—商務」完整產業鏈。

中華電信與合作夥伴共同投資的新作包括：阮經天主演的台日合作劇《阿茲海默警探》、李國毅與姚淳耀主演的《成名在望》、韓星振永與李沐、宋柏緯主演的台韓合作愛情片《那張照片裡的我們》、林柏宏主演的動作片《懸命一線》、沉浸式劇場改編台劇《微醺大飯店1980s》，以及國寶級動畫續作《魔法阿媽2：魔法小豆苗》等多元題材。

中華電信近年推動原創作品成果亮眼。出品的《The Outlaw Doctor 化外之醫》《星空下的黑潮島嶼》與選秀節目《原子少年2》《SCOOL》於第60屆金鐘獎奪下10項大獎；電影《進行曲》入圍2025年第62屆金馬獎兩項，並入選亞洲國際影展「亞洲視角競賽」；《山忌 黃衣小飛俠》在入圍第29屆加拿大奇幻影展後，又入選2025 SDAFF聖地牙哥亞洲電影節與布宜諾斯艾利斯血色電影節，展現中華電信內容在國內外獲得肯定。

