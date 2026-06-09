阮經天「身心重組」淪綁架犯 王淨人格分裂：演員、導演都瘋了

阮經天（右）、王淨在《沉默的審判》中陷入人格與創傷深淵。Netflix提供



阮經天與王淨合作《沉默的審判》，他坦言該片其實是在他心情最複雜的時候拍的，「無論身體或是心靈都在一個重組的階段。在1年以後，我期待著用另一個角度好好思考這個故事」。挑戰多重人格角色王淨也表示期待：「我覺得是一個非常『瘋魔』的作品。觀眾可以在這個作品裡面看到演員、導演最『瘋』的那一面。」

《沉默的審判》以震驚社會的「紅樓爆炸綁架案」為開端，揭開一場橫跨20年前的一起犯罪真相，阮經天飾演的「林三」被認為是主兇，他談及角色塑造，「沒有人不複雜，所以我們並不特別。林三遇到的每一件事都有其原因，就和我們每個人一樣。當遇到狀況時，我們選擇，然後承受，然後再選擇，再次承受，這些選擇日復一日的出現在生活的某一天，所以我不需要特別去理解林三和替他找合理性，我要做的是將林三的鞋穿上，跟著他走過一遍，做出我當下的選擇」。

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阮經天化身紅衣綁架犯引爆「紅樓爆炸案」。Netflix提供

王淨分飾「趙小莉」和其女兒「陳默」兩角，她特別為角色進行聲音與心理訓練，「一開始得知自己要挑戰多重人格的角色時就在想該如何在除了整形的前提之下，讓觀眾覺得角色有差異呢？我後來想到了，其實人在講話的口氣、聲音同時也可以代表著自己的個性。後來去找了林微弋老師上課，學習不同的共鳴發聲位置，替我的角色們找到屬於他們的語調，這件事情在後續的肢體表演，以及情感的表達上，都幫助我非常多」。

《沉默的審判》將於今年第3季在Netflix上線，編導黃精甫表示：「我期待觀眾以自我的『人格』來觀看這部作品，而不是一般的觀眾。裡面所承載的內容，都觸碰到了人類最底層、最深層的『意識』。因為我相信人類的潛意識是共通的，它就像森林裡的樹根一樣，全部都連在一起。也很期待看到觀眾在影集上線後的反應。」

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