阮綜合醫院身心減重門診助甩肉5公斤 壓力荷爾蒙降低、睡眠品質改善不易復胖

▲阮綜合身心舒壓減重門診洪櫻娟醫師。

【記者 王雯玲／高雄 報導】38歲已婚成衣商丁女，身高163，體重71公斤。家庭工作兩頭燒，由於事事求好，導致慢性壓力，睡眠品質不好，雖然生活習慣、飲食都很自律，對健康和身材的自我要求高，但三年前的＂產後肥＂卻一直沒恢復正常。之前為了瘦身，和友人相偕去診所施打瘦瘦針，卻由於噁心嘔吐、煩躁不安的副作用，睡眠更差，未見瘦身效果外，還比之前胖了2公斤！整個人更焦躁了。

近期來到本醫院「身心舒壓減重門診」，經過洪櫻娟醫師評估診斷為「壓力肥」，透過醫師的舒壓治療，兩個月內壓力荷爾蒙逐漸降低了，內分泌自然協調，睡眠品質大幅改善，現在的丁女士神清氣爽，體重還減下5公斤，讓她驚喜之餘更有信心朝正常體重邁進。

廣告 廣告

洪櫻娟醫師說明：俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥。成分為一種腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑，作用機制主要有: 1.刺激胰臟分泌胰島素並抑制升糖素釋放，以降低血糖。2.延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感。3.使大腦中樞神經抑制食慾。藉以上達到體重控制的目的。

洪櫻娟醫師進一步指出：雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但是研究與臨床經驗觀察到的情況有：

一、造成情緒影響〜1.食慾差、進食不足導致血糖波動、下降，造成焦慮、易怒、情緒不穩。2.出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適，引發感覺人生無趣等不良心理反應。3.減重過程中的壓力:體重變化、飲食限制、對外表的焦慮，都造成情緒波動大。

二、曾有憂鬱或焦慮病史者容易因此情緒低落、產生空虛感、睡眠障礙，甚至出現憂鬱傾向或自我否定感！

洪櫻娟醫師對於想藉施打瘦瘦針減重者提出三項建議：

1.施打前務必與醫師討論過去的情緒或心理病史：例如長期被否定、被貶低的經驗，職場壓力，憂鬱或焦慮傾向。

2.施打後觀察自我的情緒變化:若出現明顯情緒惡化，例如持續憂鬱、無力、對生活失去興趣、睡眠大幅變差、情緒失控等，應立即回診考慮暫停或調整治療。

3.確保營養與睡眠:避免過度節食以免低血糖加重情緒不穩。而睡眠品質也會影響壓力賀爾蒙和瘦體素、飢餓素的分泌，＂美容覺＂是舒壓減重的關鍵要素。

洪櫻娟醫師呼籲:任何治療都以「身心整合」為原則，藥物只是其中一環，「自我修復」除了藥物更需要生活作息、營養、社交支持、心理輔導等相互配合。唯有心理和生理同時健康，減重才能真正成功，並且不易復胖。（圖／記者王雯玲翻攝）