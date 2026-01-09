阮義忠台灣故事館第33檔展覽開幕座談會暨《人生的逆旅》新書發表
▲阮義忠台灣故事館第三十三檔展覽開幕座談會暨《人生的逆旅》新書發表，舉行開幕式。宜蘭市公所主秘林正財出席。（記者董秀雲攝）
宜蘭市公所「阮義忠台灣故事館」第三十三檔展覽「蒲添生、蒲浩明、蒲宜君《美的回眸》& 阮義忠《生的悸動》」於今(九)日上午十時舉行開幕式，展覽至三月廿九日止；此次展覽展出雕塑家家族蒲家三代人的作品，結合歷史影像與雕塑原作，帶觀者一同回眸時光、家族和藝術的長河，將美和人文的溫度傳遞至未來。阮義忠老師則展出《生的悸動》與蒲家對話，定影新生命降臨的震撼過程，記錄世代傳承中的痛苦、喜悅與莊嚴。另外同步發表一一四年度成果輯《人生的逆旅》，影像文化資產叢刊第八冊集結去年四檔展覽，兩檔經典回顧的成果，影像及文字皆收錄其中，希冀集結更多具有影響力、潛力的藝術家，持續延伸這份文化價值。
宜蘭市公所主秘林正財表示，透過蒲家三代藝術家的雕塑及歷史影像，民眾得以回眸一窺台灣近代雕塑的歷史與雕塑家家族的記憶；先驅大師掌心的溫度，一路從二十世紀初傳承至今日，凝固時間、形塑記憶，讓民眾看見文化的重量，以及人文深邃的光彩。希望透過阮義忠台灣故事館的跨領域對話，增加民眾對於藝文生活的熱情與興趣，提升宜蘭美感素養能力並滋潤文化底蘊。
蒲添生先生（一九一二-一九九六），生於嘉義美街，承繼祖父雕刻與父親繪畫的薰陶，留學東京師事日本雕塑大師朝倉文夫十年，返台時將西洋古典雕塑美學引入台灣，成為近代雕塑的拓荒者與教育先驅，以人物胸像和裸體雕塑著稱，故居於二O一0年登錄為歷史建築，由三子蒲浩志館長經營，保留二00餘件作品及珍貴文物。
蒲浩明先生一九四四年出生，生於嘉義，蒲添生之子及學徒，繼承父親以技入道精神，留學比利時及法國，師事Étienne Martin與Pol Bury，五度入選法國沙龍。任教於文化大學及臺北醫學大學推動公共藝術與跨領域創作，讓雕塑走入社會。其雕塑在形體與材質上展現出更現代的探索，在金屬的硬冷中找到柔軟，融合父輩的嚴謹與西方自由的光彩。
蒲宜君女士一九七二年出生，生於臺北，蒲浩明之女，從小跟父親學習雕塑，留學英國，作品九次入選法國秋季沙龍，創作延續了家族對雕塑的深厚根基，但與祖父的厚重、父親的轉化不同，他保留手感的肌理，讓金屬表面展現記憶的流動與生命的脆弱；強調觸覺與詩意結合，讓雕塑書寫時間、召喚感性，在記憶裡迴響。
新館「經典重現」展出阮義忠老師《生的悸動》定影了一九八六年一位產婦的生產歷程，十字、受難、臍帶、初啼、開演，降臨——攝影師帶領觀者見證一位母親經歷無人可分擔的最大苦難，及苦難中誕生的新生及希望。
其他人也在看
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 176
日籍夫妻遊池上遺失錢包 攤商、員警助找歸還
一對來自日本的夫妻，7號晚間在台東池上逛夜市時，不慎將錢包遺失在攤商桌上，攤商拾獲報警，警方還找來精通日文的警察來溝通，最後圓滿將錢包歸還。 #台東 #池上 #日本夫妻 #夜市 #遺失錢包 #警察協助東森新聞影音 ・ 6 小時前 ・ 4
館長慘了！直播嗆「要斬下總統狗頭」 遭地檢署依2罪起訴
【緯來新聞網】網紅館長（陳之漢）先前在網路直播中公然放話「要斬下賴清德的狗頭」，涉嫌違反《刑法》恐嚇緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 60
陳盈潔臥病2年！許常德揭近況「學發音、認人」
「歌壇大姐大」72歲陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判3年2月徒刑，入獄不久罹患敗血症、腎衰竭而保外就醫，現在仍在病榻上休養。今(9日) 資深音樂人許常德，發文透露陳盈潔的最新狀況，各方面逐漸穩定。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
送烏魚子！天冷缺血 基隆民間辦捐血活動下血本
最近缺血嚴重，台北捐血中心基隆捐血站只剩4天的存量，基隆市民間團體和市議員合作，今（9）日於基隆中山區舉辦捐血活動，民間團體募集了烏魚子等物資，吸引不少民眾來捐血，還有人從桃園來基隆捐血。有名熊貓型Rh陰性的民眾也來捐血，希望救人一命也可以幫助民眾獲得需要的物資。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 19
8旬翁「18連環拳」打司機 司機抱腿反制｜#鏡新聞
新北市板橋區昨天（1/8）晚間發生一起公車暴力事件！一名80多歲的老翁，不斷質問司機到站了沒，還一路碎念指責司機沒有好好開車，最後還爆打司機18拳，公車司機還抱腿壓制使出永春拳回擊！鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導全台首邑縣城隍廟，遭人惡意在深夜，破壞五營令旗、黑令旗和天公爐等設施，監視器拍下這名男子，粗魯的破壞廟外物品的景象。廟方大為光火，嚴厲指責這樣的破壞行為，目前警方也已經調閱附近監視器追查中。男子破壞縣城隍廟前神器，警方調閱監視器影像追緝中！（圖／民視新聞）監視器拍下，男子手持長長的竹棍，先是用力的抽打廟前執事排仗，一鞭一鞭的都打在龍頭上，接下來又走往黑令旗，又是一陣猛打，最後還走向廟門口的天公爐，對著爐身亂打一通，其實在這一連串的動作前，男子還先去騷擾了，廟旁的五營令牌。廟前五營令牌、黑令旗、天公爐，都遭怪異男子持竹棍鞭打。（圖／民視新聞）時間是深夜，這名男子最後還把黑令旗整個扯斷，翹著二郎腿在廟前休息。廟方是隔天發現調閱出監視影帶，這才發現竟然有這等膽大妄為的行為出現。廟方對這樣的破壞行為也是百思不解，也確認這名怪異男子，不是熟識的信徒，通報警方處理。廟方懷疑男子身心狀況有問題，不過也有民俗專家認為，恐怕是五營兵馬有話要說。廟方表示縣城隍創建於清康熙年間，有三百多年歷史，也是重要的地方信仰中心，第一次遇上這樣的破壞事件，也希望警方能盡速找到男子，釐清原因。原文出處：對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查 更多民視新聞報導春節將至！桃園287宮廟響應「環保祭祀」營造永續宗教環境幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示詹惟中抽國運「下下籤」被炎上！怒改PO文反嗆：有病快看醫生民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治
社會中心／李豫翰、蔡承翰 新北報導駕駛一個違規念頭，奪走老婦人一條命！新北市板橋文化路跟民生路口，上午發生一起死亡車禍，一名拖板車的張姓駕駛，要把車開回花蓮，由於路不熟，結果違規右轉，撞上騎著自行車的70歲卓姓婦人，導致她左大腿骨折，緊急送醫急救後，還是回天乏術，宣告不治。拖板車路口準備要右轉，沒想到下一秒，竟然直接撞上一名騎腳踏車的婦人，她整個人被捲進車底，動彈不得。警消獲報，火速趕抵，利用器具將人救出，被壓在車下的卓姓婦人意識還算清楚，因為事發當下有醫護人員正好經過，立刻上前幫忙急救。七旬老婦人左大腿骨折，被緊急送醫搶救，但送醫後狀況惡化，最終宣告不治。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）說有注意，卻還是發生憾事，事發在8號上午10點多，新北市板橋文化路二段跟民生路口，肇事的張姓駕駛要把車開回花蓮，供稱對路不熟，加上拖板車太大，彎不進專用右轉道，才會選擇違規，沒想到發生悲劇。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）警方下午跟業者回到現場，把腳踏車帶回，可以看到輪框被壓到變形，警方後續以過失致死將張姓駕駛送辦，違規右轉則被開罰600元罰鍰，只因為路不熟，就貪快違規，奪走老婦人一條命。原文出處：板橋拖板車違規右轉釀禍！ 7旬婦遭撞左大腿骨折送醫不治 更多民視新聞報導桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
王瞳捐100道年菜娘家鮮食傳愛募1萬2千道 攜DailyNeo女團邀您一起圍爐
寒風裡，一碗熱食帶來的不只是飽足，更是一種被記得、被接住的安心感。當多數家庭準備迎接圍爐團聚的時刻，台灣社會中，仍有不少家庭面臨飲食與照顧的雙重壓力。隨著台灣邁入超高齡社會，弱勢處境不只來自收入不足，也與年齡、健康與支持系統交織，而一頓能安心入口的年菜，往往成為許多家庭最溫暖、也最實際的需求。深耕照顧國人健康邁入第 15 年的娘家保健生技，第9度攜手鮮食家啟動《傳愛過暖年》年菜募集行動，今年持續與公益團體合作，目標募集1萬2千道年菜，送往1919食物銀行、切膚之愛基金會、財團法人育成社會福利基金會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、老人福利關懷協會、苗栗縣特殊教育關懷協會，共有6家公益基金會受惠，本次公益募集活動亦由國際扶輪3523地區華真扶輪社共同響應。娘家持續實踐品牌「堅持最好 守護最愛」的承諾，將品牌永續的精神落實在日常飲食、陪伴與支持，用最誠摯的心意將溫暖與關懷送進每一個需要的角落。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
神明搭火車上阿里山 臺澎金馬媽祖齊聚新港起駕神旅行
如果有一天，你在阿里山林業鐵路旁，看見媽祖搭著火車穿梭在雲霧與杉林之間，那不是幻覺，而是真實發生的信仰風景。本次由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處攜手嘉義縣新港奉天宮共同策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」活動，已於12月19日至22日圓滿落幕，四天行程吸引超過五萬人次參與、關注，成功為阿里山觀光與宗教文化寫下全新篇章。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
長庚接手大同醫院周年爆抗議！工會批變相減薪 憂離職潮再起
高雄市立大同醫院民國114年元旦起正式與長庚醫院合作營運，如今滿一周年，高市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會盤點內部問題，8日上午動員近百人在高市府前抗議，怒批原有員工不斷流失，加薪後又砍福利，根本變相減薪；對此，高市衛生局回應，經積極協調後，院方已公告1月下旬加發特別獎金，照顧留任員工。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
直播喊「斬首賴清德」！館長陳之漢被起訴理由曝 檢方透露：遭多人檢舉
去年10月間，「館長」陳之漢於直播時，公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並表示「兩岸一家親，我們都是中國人」暗示支持武力犯台等語，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，今（9日）偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌，對「館長」陳之漢提起公訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
遭中國列為「台獨打手幫兇」 陳舒怡檢察官辦案背景曝光
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國國台辦7日公布最新懲戒名單，點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀為所謂「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署檢察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
82歲老翁「連揮18拳」狂毆公車司機！衝突原因曝光
社會中心／張予柔報導新北市板橋區昨（8）日發生一起公車暴力事件，一輛847路線公車在亞東捷運站3號出口停靠時，82歲黃姓男乘客和60歲林姓司機起了口角最後爆發肢體衝突。警方到場後，雙方互控傷害，警詢後將2人依傷害罪送辦。事件過程被民眾拍下並上傳到社群平台，引起網友熱烈討論。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回
彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起車禍，謝姓女子（25歲）騎車載著2歲的女兒行經路口時，與周姓男子駕駛的小客車碰撞，謝女人車倒地，女兒也拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事，驚悚瞬間全被行車紀錄器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
中檢出手！台中榮總驚爆手術讓廠商執刀 已立案調查
即時中心／林韋慈報導台中榮民總醫院近日遭媒體爆料，神經外科有醫師允許無醫師資格的醫材廠商進入手術房執行手術。台中市衛生局接獲通報後立即派員稽查，全案已於昨（7）日函送地檢署偵辦，中檢證實已分「他」字案，由檢察官調查中。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
田間工作遭蜂群攻擊 苗栗家族4人遭螫傷送醫
（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣頭屋鄉今天發生蜂群攻擊事件，胡姓男子家族4人在田間工作遭蜂螫傷，其中胡男全身遭蜂螫20餘處，出現嚴重過敏反應，消防局獲報派員將4人送醫治療。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三重化學工廠大火! 4人受困頂樓.波及13輛機車
社會中心／吳玟誼 洪國凱 黃柏榕 新北報導工廠爆炸起火，一度有四人受困屋頂！上午十點多，新北三重一間化學工廠，突然爆炸、起火燃燒，火勢相當猛烈，一度有四人受困在頂樓，等待救援，而工廠也整個被燒黑，還波及一旁13輛機車和1台汽車，還好消防人員緊急到場撲滅火勢，將5名員工和1名隔壁員工送醫，都沒有生命危險。工廠倉庫，突然冒出熊熊烈火，還伴隨爆炸聲響，有機車車主見狀，趕緊來搶救自己愛車。烈火瞬間竄燒，短短幾秒鐘，整棟透天就全被吞噬，濃濃黑煙直竄天際，消防人員趕來，爆炸聲依舊響不停。三重化學工廠大火! 4人受困頂樓.波及13輛機車。（圖／民視新聞）多名消防人員，趕緊佈設水線，灑水灌救。整個倉庫都被燒黑，地面上留著滿滿的瓦斯壓力罐，現場一片狼藉，這一燒，附近13輛機車和1台汽車也被波及遭殃，甚至有的被燒到面目全非，變成一團廢鐵。三重化學工廠大火! 4人受困頂樓.波及13輛機車。（圖／民視新聞）新北市三重光復路二段上一處化學工廠，8號早上十點多突然起火燃燒，有4名員工趕緊爬到頂樓，一度受困，消防局出動多達160人64車前往搶救，通通成功救出，5名員工和1名隔壁員工送醫，其中兩人輕微燙傷，所幸都沒有生命危險。詳細起火原因，還有待調查釐清。只是上班上到一半，工廠突然爆炸起火，也讓所有員工都嚇壞了。原文出處：烈焰狂燒！ 三重工廠大火 ４民眾困頂樓、波及１３輛機車 更多民視新聞報導桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言