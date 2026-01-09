阮義忠台灣故事館第33檔展覽開幕座談會暨《人生的逆旅》新書發表

阮義忠台灣故事館第三十三檔展覽開幕座談會暨《人生的逆旅》新書發表，舉行開幕式。宜蘭市公所主秘林正財出席。（記者董秀雲攝）

宜蘭市公所「阮義忠台灣故事館」第三十三檔展覽「蒲添生、蒲浩明、蒲宜君《美的回眸》& 阮義忠《生的悸動》」於今(九)日上午十時舉行開幕式，展覽至三月廿九日止；此次展覽展出雕塑家家族蒲家三代人的作品，結合歷史影像與雕塑原作，帶觀者一同回眸時光、家族和藝術的長河，將美和人文的溫度傳遞至未來。阮義忠老師則展出《生的悸動》與蒲家對話，定影新生命降臨的震撼過程，記錄世代傳承中的痛苦、喜悅與莊嚴。另外同步發表一一四年度成果輯《人生的逆旅》，影像文化資產叢刊第八冊集結去年四檔展覽，兩檔經典回顧的成果，影像及文字皆收錄其中，希冀集結更多具有影響力、潛力的藝術家，持續延伸這份文化價值。

宜蘭市公所主秘林正財表示，透過蒲家三代藝術家的雕塑及歷史影像，民眾得以回眸一窺台灣近代雕塑的歷史與雕塑家家族的記憶；先驅大師掌心的溫度，一路從二十世紀初傳承至今日，凝固時間、形塑記憶，讓民眾看見文化的重量，以及人文深邃的光彩。希望透過阮義忠台灣故事館的跨領域對話，增加民眾對於藝文生活的熱情與興趣，提升宜蘭美感素養能力並滋潤文化底蘊。

蒲添生先生（一九一二-一九九六），生於嘉義美街，承繼祖父雕刻與父親繪畫的薰陶，留學東京師事日本雕塑大師朝倉文夫十年，返台時將西洋古典雕塑美學引入台灣，成為近代雕塑的拓荒者與教育先驅，以人物胸像和裸體雕塑著稱，故居於二O一0年登錄為歷史建築，由三子蒲浩志館長經營，保留二00餘件作品及珍貴文物。

蒲浩明先生一九四四年出生，生於嘉義，蒲添生之子及學徒，繼承父親以技入道精神，留學比利時及法國，師事Étienne Martin與Pol Bury，五度入選法國沙龍。任教於文化大學及臺北醫學大學推動公共藝術與跨領域創作，讓雕塑走入社會。其雕塑在形體與材質上展現出更現代的探索，在金屬的硬冷中找到柔軟，融合父輩的嚴謹與西方自由的光彩。

蒲宜君女士一九七二年出生，生於臺北，蒲浩明之女，從小跟父親學習雕塑，留學英國，作品九次入選法國秋季沙龍，創作延續了家族對雕塑的深厚根基，但與祖父的厚重、父親的轉化不同，他保留手感的肌理，讓金屬表面展現記憶的流動與生命的脆弱；強調觸覺與詩意結合，讓雕塑書寫時間、召喚感性，在記憶裡迴響。

新館「經典重現」展出阮義忠老師《生的悸動》定影了一九八六年一位產婦的生產歷程，十字、受難、臍帶、初啼、開演，降臨——攝影師帶領觀者見證一位母親經歷無人可分擔的最大苦難，及苦難中誕生的新生及希望。