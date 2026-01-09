阮義忠台灣故事館 第33檔展覽座談

宜蘭市公所「阮義忠台灣故事館」第三十三檔展覽「蒲添生、蒲浩明、蒲宜君《美的回眸》&阮義忠《生的悸動》」於昨（九）日上午十時舉行開幕式，展覽至三月廿九日止；此次展覽展出雕塑家家族蒲家三代人的作品，結合歷史影像與雕塑原作，帶觀者一同回眸時光、家族和藝術的長河，將美和人文的溫度傳遞至未來。阮義忠老師則展出《生的悸動》與蒲家對話，定影新生命降臨的震撼過程，記錄世代傳承中的痛苦、喜悅與莊嚴。另外同步發表一一四年度成果輯《人生的逆旅》，影像文化資產叢刊第八冊集結去年四檔展覽，兩檔經典回顧的成果，影像及文字皆收錄其中，希冀集結更多具有影響力、潛力的藝術家，持續延伸這份文化價值。

宜蘭市公所主秘林正財表示，透過蒲家三代藝術家的雕塑及歷史影像，民眾得以回眸一窺台灣近代雕塑的歷史與雕塑家家族的記憶；先驅大師掌心的溫度，一路從二十世紀初傳承至今日，凝固時間、形塑記憶，讓民眾看見文化的重量，以及人文深邃的光彩。希望透過阮義忠台灣故事館的跨領域對話，增加民眾對於藝文生活的熱情與興趣，提升宜蘭美感素養能力並滋潤文化底蘊。

蒲添生先生（一九一二-一九九六），生於嘉義美街，承繼祖父雕刻與父親繪畫的薰陶，留學東京師事日本雕塑大師朝倉文夫十年，返台時將西洋古典雕塑美學引入台灣，成為近代雕塑的拓荒者與教育先驅，以人物胸像和裸體雕塑著稱。