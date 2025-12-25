防不勝防！男加Threads網友LINE聊天 慘遭詐騙損失11萬

近日，台灣又出現新型詐騙手法，社群平台Threads也成為詐騙集團的目標。一名雲林男子因在Threads上認識一名女網友，輕信對方的要求加LINE聊天，最終落入詐騙陷阱，導致銀行存款11萬元被掏空。

一名雲林男子因在Threads上認識一名女網友，輕信對方的要求加LINE聊天，落入詐騙陷阱，導致銀行存款11萬元被掏空。（示意圖/pixabay）

根據內政部警政署「165打詐儀表板」分享的案例，該男子在Threads收到一名女網友的訊息後，雙方互動愉快，對方隨即要求加LINE並提供Telegram連結，邀請他加入一個群組。男子未多加考慮便同意加入，卻不知這正是詐騙集團設下的圈套。

進入群組後，一名女子主動與該男子聊天，逐漸取得他的信任。隨著對話深入，男子逐漸對對方產生好感，甚至動了真情。該女子在聊天過程中要求男子儲值並引導他與另一名自稱「經理」的人聯繫。男子在「經理」的指示下，簽署了協議書並購買了蘋果禮物卡，花費約6000元。不僅如此，他還透過網路銀行和ATM轉帳，最終發現存款已經被騙走11萬元，驚嚇之餘趕往派出所報案。

警方提醒，詐騙集團擅長利用社群平台偽裝身份，設計出看似正常的互動過程，誘使受害者一步步落入圈套。（示意圖/pixabay）

警方提醒，詐騙集團擅長利用社群平台偽裝身份，設計出看似正常的互動過程，誘使受害者一步步落入圈套。民眾在與陌生人互動時應保持警覺，特別是涉及金錢交易時，更要多加查證，避免成為詐騙受害者。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

