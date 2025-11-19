防世越號重演！韓客輪觸礁，船上267人3小時全數救出。圖/ 翻自《朝鮮日報》

韓國全羅南道新安郡長山島附近，一艘載有267人的客輪在本月19日晚間8時多，發生觸礁擱淺。在當地時間晚上11時27分，船上人員已全數獲救，其中3人輕傷。

韓國木浦海洋警察署指出，這艘客輪載有246名乘客和21名船員，當天原定從濟州出發前往木浦。不過當客輪接近長山島附近時，突然衝上暗礁，海警獲報後緊急派遣警備艇到現場，海警先將246名乘客全數救出，並轉移至木浦安頓，另外21名船員被救出後，則留在現場與海警處理客輪的問題。

據《朝鮮日報》報導，這艘客輪於2022年12月正式使用，客輪觸礁後出現15度角傾斜，但船體並沒有進水或發生火警。此外，這起事件也讓許多韓國人深怕重演2014年世越號事件，總統李在明雖然人在阿拉伯聯合大公國進行訪問，但也下達指示迅速救援，並要求政府單位即時向大眾說明最新救援進度。

2014年4月，載有476人的客輪「世越號」，從仁川港駛往濟州島途中，在珍島附近發生船難。當時船上有325人，都是安山市檀園高中的學生，他們正進行校外教學旅行，但船難發生時，船長與部分高階船員先棄船逃生，最後導致共有304人喪命，172人生還。



