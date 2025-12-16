防中共擴張！美日菲第一島鏈反艦飛彈部署圖曝光 國安局：提升共同嚇阻能力

中國近期在台海、黃海、南海都不斷有軍事動作，加上中國又與日本關係緊張，對此，國安局指出，美盟已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力；更揭露日、菲、美在第一島鏈的反艦飛彈部署。



立法院外交及國防委員會明日將邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄進行「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」專題報告，目前書面報告已經送至立法院。



國安局指出，美盟（包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭）已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力，另外，美國與日本、菲律賓加強協作，著手在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。



國安局表示，美軍藉與日本、菲國聯演，將「堤豐」 （Typhon）中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將「NMESIS」反艦導彈前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島；日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP），菲國則在呂宋島西部，巴拉望省部署「布拉莫斯」 （Brahmos）反艦導彈；相關部署大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。



針對印太區域安全高度連動影響，國安局說，中共透過海、空武力強勢擴權，不僅威脅周邊國家安全利益，並導致東海、台海、南海安全情勢緊密串連。美國12月初發布新版《國家安全戰略》，將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出「維持關鍵航道開放、強化美軍印太前置部署、盟友共同分擔防務」等3大核心方向；美軍印太司令帕帕羅（SamuelPaparo）12月7 日強調，此一「拒止型防禦」（denialdefense）構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。



