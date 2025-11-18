防中共滲透 國防部：政戰局內部清查共諜 逮捕五名嫌犯

在巴爾幹半島阿爾巴尼亞和希臘邊界的一處洞穴，發現內部可能長著「世界最大的蜘蛛網」。內部影像顯示，蜘蛛網如同厚地毯一般，沿著洞穴狹窄通道的岩壁延展，面積達106平方公尺，十分壯觀。畫面中可見探險家伸手觸碰蜘蛛網，並剪下一塊進行觀察。影片在社群上引發關注，更令人驚訝的是，裡面住的11萬隻蜘蛛，竟然是兩種不同物種，並且和平共存，極為罕見。 洞穴內住著6.9萬隻「棚蛛」（Tegenaria domestica），亦即一般民居常見、分布於歐洲及全球多地的家蜘蛛；另外還有4.2萬隻主要分布在歐洲、中亞與東亞部分地區的「遊蕩始微蛛」（Prinerigone vagans）。 這項前所未見的觀察令學界震驚，一般來說，體型較大的蜘蛛會捕食體型較小的蜘蛛，如今卻如同「人類同住大樓」般和平共存；至於為何以及如何達成，則是接下來亟待解開的謎團。 科學家推估，可能與周圍異常密集、約240萬隻蠓蟲有關，牠們成為穩定的食物來源。此外，洞穴內「永久黑暗」可能也使蜘蛛視覺退化，成為「友好同居」的原因之一。科學團隊還發現，同一物種的蜘蛛，生活在洞穴內外，DNA卻出現差異。 巨大蜘蛛網於2021年首先由捷克洞穴探險家奧迪（Marek Audy）率隊發現，一年之後陸續有多名科學家加入研究。不過研究也指出，統計可能略微高估蜘蛛數量，因為部分漏斗狀網洞可能已被棄置、無蜘蛛居住。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前