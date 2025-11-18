防中共滲透 國防部：政戰局內部清查共諜 逮捕五名嫌犯
面對中國統戰滲透，國防部今天表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校舉止可疑，依國安聯防機制通報國安局、調查局等單位查辦，並逮捕五名嫌犯。國防部強烈譴責違背忠誠義務叛國行為，並落實涉密人員安全調查機制。
國防部中午發布新聞稿表示，政治作戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校舉止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。
國防部說明，案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓兩名現役軍人及丁姓等共五名犯嫌。
國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對台滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為予以強烈譴責，已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證，並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識。另外，運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
國軍被香港男吸收刺探軍事機密！檢調求處重刑 國防部發聲了
中國文攻武嚇不斷，持續對台滲透統戰。又爆出有香港男子利用觀光跟商務名義來台，吸收退役和現役軍人刺探機密，高檢署今（18）日偵結，依照涉犯國安法、洗錢等罪起訴7人，其中涉犯國安法的6人被檢調求處重刑。國防部證實，執行內部清查時，發現楊姓少校行止涉疑，立即通報，查獲上游不法組織。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中日風波延燒！「斬首」領事活動取消 美：不意外高市涉台發言
中國與日本的外交風波持續延燒！就怕中國高漲的反日情緒失控，日本政府接連對在中國的僑民與學生發出安全警告。與此同時，先前放話「斬首」的中國駐大阪總領事薛劍，原訂21日出席的廣島中日友好活動，也緊急取消。美國海軍作戰部長柯德爾上將 （Daryl Caudle）接受專訪稱，並不意外日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，但他也強調，並未接獲兩國軍事合作有變動的訊息。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前
南部最大水房頭「鴨哥」坐牢吃香喝辣 還指揮洗錢逾50億
南台灣最大水房頭「鴨哥」劉秉宏日前因他案入監服刑，檢調發現，劉坐牢時，不但每天有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，甚至還寫了100多封信指揮小弟如何各立山頭操作水房運作，短短一年就洗了50多億元，雄檢偵查時，原本都是小弟出來擔罪，但有人「反水」供出「鴨哥」，才讓劉男浮上檯自由時報 ・ 40 分鐘前
6現退役國軍淪共諜遭檢求處從重量刑 國防部：強烈譴責少數官兵叛國
國防部今（18）日表示，政戰局執行內部清查作業時，發現一名楊姓少校行止涉疑，立即依國安聯防機制通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。經過嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請臺灣高等檢察署統台視新聞網 ・ 58 分鐘前
倒臥「台中知名復古超商」騎樓身亡…研判死因曝光
台中市中區日前發生一名男子倒臥知名「復古商店騎樓」身亡的案件。不少熱心民眾當時看到該名男子那邊、一動也不動，驚覺有異，隨即報警；救護人員到場後，確認該名男子已經明顯死亡、未送醫。據了解，死者為一名傅姓男街友（62歲）。如今，經警方調查後，研判傅男較可能是疾病或身體突然狀況，進而引發的意外死亡。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前
若赴日中國遊客減25% 專家：GDP恐跌0.29%
[NOWnews今日新聞]日本內閣府17日發布2025年7月至9月季度國內生產毛額（GDP）速報值，實質GDP較前一季下滑0.4%，換算成年率為減少1.8%。而目前又正值中國呼籲民眾暫時不要前往日本旅...今日新聞NOWNEWS ・ 47 分鐘前
年年搶破頭這次更狂 民眾徹夜排隊"鹿溪宴"秒殺
中部中心/李文華 彰化報導每年都搶破頭的，彰化鹿港"鹿溪宴"，每桌4500元，可享用19道美食，民眾認為相當澎湃超值！今年開辦共兩百桌，今天（18日）早上8點，一開放3個管道報名，就瞬間秒殺！有來自外地的夫妻檔還先住進民宿，再徹夜輪流排隊，終於搶到現場名額，相當開心！民視 ・ 44 分鐘前
「臺灣病」不是病，而是改革起點
《經濟學人》近日以「臺灣病」為題，指出臺灣在高速成長表象下所面臨的結構性失衡。文中強調所謂「臺灣病」並非衰退，而是一種在亮眼數據背後逐漸加深的脆弱結構。臺灣長期依賴出口與半導體，使經濟重心過度集中於單一產業及市場；為維持出口競爭力，央行壓抑新臺幣升值並維持低利率，引導大量資金流向房地產並推升資產價格。高房價不僅造成沉重社會壓力，也壓縮內需與薪資成長，形成典型的「外熱內冷」。奔騰思潮 ・ 6 小時前
王大陸豪砸360萬閃兵失敗致歉 今首出庭曝「分5次給錢」還殺價
社會中心／綜合報導「藝人閃兵案」持續延燒，事件的起源「王大陸」今天（18）早上首度出庭，在法庭上針對3大罪名通通認罪，還兩度鞠躬致歉，另外對於主嫌陳志明日前說「只收王大陸260萬」部分，王大陸澄清，確定總共付360萬元，曝光給錢過程「分了5次給」。民視 ・ 35 分鐘前
又是助理費！桃園三連霸議員游吾和涉貪356萬 桃檢今偵結起訴
即時中心／顏一軒、李美妍報導民進黨三連霸桃園市議員游吾和涉嫌虛報議員助理費，今（2025）年8月間遭檢調搜索，並向法院聲請羈押游吾和、二女兒獲准。桃檢今（18）日偵結，認定游吾和與其女兒涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐領財物罪，以及《刑法》使公務員登載不實等罪嫌而起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得356萬1486元。民視 ・ 25 分鐘前
獨家／才警告館長「小心被國安局辦」 大師兄：股東已被約談
網紅館長陳之漢，近日被員工「大師兄」李慶元等人影射，疑似與對岸有「特殊互動」，還提醒他，「可能最近就會被國安局辦」。如今，李慶元在沉寂兩天之後，也向《TVBS》獨家透露，自己跟總監吳明鑒，都已經被相關單位約談過。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
譴責鄭麗文祭拜共諜吳石 民團：跟中共合作絕對沒有好下場
國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石挨轟後，國民黨反指責民進黨立委也曾至馬場町獻花。長期關注轉型正義的「519行動組合」今日在立法院召開記者會，呼籲正視白色恐怖史實，並提醒國民黨「跟中共合作絕對沒有好下場」。519行動組合提出三點訴求，一、還原白色恐怖及馬場町紀念始末，譴責國民黨不願真誠道歉。二、應修正紀念自由時報 ・ 44 分鐘前
台灣遊客義大利披薩事件炎上！關鍵在3杯啤酒 她嘆：1星洗得是我們的臉
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店pizza dal pazzo用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審， 台灣遊客不知情的遭羞辱，還一起比讚合照。同團的部落客「阿嬌哥的享樂生活」還原狀況，表示當時老闆也同意能否少點餐。財經網美胡采蘋則直言，吃不下真的不是這個事件的重點，三杯啤酒已經說明了很多事情，而且義大利人就是這樣，高興不高興都寫在臉上，喜歡的時候愛得不得了，不三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／台灣自動化「科技教父」辭世！享壽86歲 盟立集團證實了
震驚科技圈！台灣自動化「科技教父」徐佳銘辭世，享壽86歲。台灣科技大廠、上市公司盟立集團稍早證實，「我們懷著沉重且不捨的心情，本公司董事徐佳銘先生，已於近日安詳辭世」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
【本日焦點】臭氣沖天 高雄月世界山坡變「垃圾山」／彰化芬普尼蛋外流台中 35業者名單公布／台旅客北海道機場遭安檢性騷 判決出爐
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.中國警告恐淪戰場 日方籲元首對話 2.臭氣沖天 高雄月世界山坡變「垃圾山」3.彰化芬普尼蛋外流台中 35業者名單公布 4.台女北海道機場遭安檢性騷 判決出爐 5.賴清德再喊話韓國瑜：不該為侵略者找藉口Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 19 小時前
現役少校淪共諜 國防部內部清查主動發現、強烈譴責叛國行為
中國不斷試圖滲透我國國軍，調查局去年主動發掘港籍人士及國人為中共在台發展組織及刺探、收集機密。國防部今（18）日表示，政戰局內部清查作業主動發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制通報，國防部強烈譴責少數官兵違背忠誠義務的叛國行為。國防部今日表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國自由時報 ・ 1 小時前
最壞身教！接小孩上幼稚園不滿被插隊…中校爸爸戲謔士官長：擋你就爽
台北國防部鄭姓中校去年開車載兒子去「國防部私立幼稚園」時，因不滿蕭姓士官長任意變換車道插隊；竟當著孩子的面，將車緊鄰、並排，讓對方無法開啟車門離開，雙方僵持約2分17秒，還以戲謔口吻說，「不讓你進去阿怎麼樣」、「擋到你就爽」事後，挨告遭判6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前
蛋行販售「毒蛋」負責人20萬交保 老闆娘喊冤不認罪：縣府疏失
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出「芬普尼」代謝物超標，遭移動管制，但9日又出貨到台中一間蛋行，彰化地檢署檢察官17日再帶回蛋行林姓負責人，經複訊後，認定他涉嫌違反食安法及詐欺罪，以20萬元交保。11/6-11台視新聞網 ・ 51 分鐘前
世界「最大蜘蛛網」震撼直擊 11萬隻、不同物種蜘蛛罕見共同生活
在巴爾幹半島阿爾巴尼亞和希臘邊界的一處洞穴，發現內部可能長著「世界最大的蜘蛛網」。內部影像顯示，蜘蛛網如同厚地毯一般，沿著洞穴狹窄通道的岩壁延展，面積達106平方公尺，十分壯觀。畫面中可見探險家伸手觸碰蜘蛛網，並剪下一塊進行觀察。影片在社群上引發關注，更令人驚訝的是，裡面住的11萬隻蜘蛛，竟然是兩種不同物種，並且和平共存，極為罕見。 洞穴內住著6.9萬隻「棚蛛」（Tegenaria domestica），亦即一般民居常見、分布於歐洲及全球多地的家蜘蛛；另外還有4.2萬隻主要分布在歐洲、中亞與東亞部分地區的「遊蕩始微蛛」（Prinerigone vagans）。 這項前所未見的觀察令學界震驚，一般來說，體型較大的蜘蛛會捕食體型較小的蜘蛛，如今卻如同「人類同住大樓」般和平共存；至於為何以及如何達成，則是接下來亟待解開的謎團。 科學家推估，可能與周圍異常密集、約240萬隻蠓蟲有關，牠們成為穩定的食物來源。此外，洞穴內「永久黑暗」可能也使蜘蛛視覺退化，成為「友好同居」的原因之一。科學團隊還發現，同一物種的蜘蛛，生活在洞穴內外，DNA卻出現差異。 巨大蜘蛛網於2021年首先由捷克洞穴探險家奧迪（Marek Audy）率隊發現，一年之後陸續有多名科學家加入研究。不過研究也指出，統計可能略微高估蜘蛛數量，因為部分漏斗狀網洞可能已被棄置、無蜘蛛居住。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
中共軍艦官兵排字 赫見王世堅金句「從從容容」
民進黨立委王世堅的質詢片段「從從容容，游刃有餘」，被翻唱成抖音神曲《沒出息》爆紅，現在竟還登上中國軍艦。這搜軍艦是中國海軍的「長白山艦」，從曝光的畫面看到，海軍軍校的學生，在甲板上以人形排出「從從容容台視新聞網 ・ 1 小時前