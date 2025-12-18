防中共滲透！退輔會擬修正草案 退役官兵傷害國家尊嚴「停止領受」退休金

鑒於中共近年對台統戰與滲透作為日益加劇，為鞏固國家安全之堅實防線，國軍退除役官兵輔導委員會於今（18）日行政院院會會後記者會中說明，已擬具《國軍退除役官兵輔導條例》第32條修正草案，擴大停止輔導權益之適用範圍，提醒退除役官兵嚴守涉中行為分際，避免誤觸法規而影響自身權益。



退輔會指出，國家基於崇功報勳之理念，於輔導條例中明定退除役官兵應享有之各項權益，退除役官兵對國家應負有更高之忠誠義務。惟現行輔導條例第32條規定，僅於退除役官兵行為已達「喪失或剝奪退伍給與」程度時，始同步喪失輔導條例相關權益；對於行為妨害國家安全、利益或尊嚴，依法僅「停止」全部或部分退伍給與者，現行未定有同步「停止」其退除役官兵權益之規定，有檢討修正之必要。

《國軍退除役官兵輔導條例》第32條修正草案。（取自退輔會簡報）

本次修正重點之一，增訂輔導條例第32條第1項第4款：對於退除役官兵具有服役條例或其他法律（例如兩岸條例）所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定之權益。



其次，增訂輔導條例第32條第3項：對於退除役官兵「無月退伍給與」，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間（1年以上5年以下）之輔導條例規定之權益。

《國軍退除役官兵輔導條例》第32條修正草案。（取自退輔會簡報）

退輔會強調，本次修正草案兼顧輔導條例立法意旨、比例原則及國家安全考量，除完善制度設計外，也具提醒與預防功能，期能共同守護退除役官兵相關權益。後續將持續積極向立法院各黨團及委員進行溝通說明，爭取各界支持法案順利推行。



