防中共統戰滲透 國安修法立院待審 法制局籲審慎衡酌

〔記者林欣漢／台北報導〕因應中共統戰滲透，行政院會去年12月18日通過「國家安全法部分條文修正草案」、「陸海空軍刑法第24條修正草案」、「陸海空軍軍官士官服役條例第24條、第25條、第41條條文修正草案」、「國軍退除役官兵輔導條例第32條條文修正草案」等多項修法，函請立法院審議，均已付委待審。立法院法制局就各項修法提出評估報告，包括增訂相關要件、於立法說明補充理由，審慎衡酌。

賴清德總統去年3月主持國安高層會議，針對中國對台滲透、統戰與主權挑戰等五大威脅，提出17項因應策略。行政院隨即展開行動進行全面檢視，已盤點20部法律需要立法或修法，均持續推動中。

國安法部分，修正內容包含增訂參與組織之不法態樣、增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

法制局建議，草案關於發起、資助、主持、操縱、指揮、發展或參與組織行為，增訂「足以生危害於國家安全或社會安定」要件，以明確限縮處罰範圍。另，中華民國領域內網際網路空間如何認定，仍待主管機關補充。

「陸海空軍刑法第24條修正草案」，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上、7年以下有期徒刑。並提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上、10年以下有期徒刑，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定。

法制局指出，投敵罪與降敵罪之預備犯及陰謀犯之法定刑宜有所區別。就陸海空軍懲罰法不足以嚇阻對敵效忠表示行為，須以刑責相繩，以及對敵效忠表示行為與投敵行為之未遂、預備或陰謀犯兩者間之區別等事項，宜於立法理由補充說明。對敵效忠表示罪不法構成要件宜考量是否足以生軍事上之不利益。

此外，現行軍公教與退將等若涉犯國安之罪，必須待刑事判決有罪確定後才能剝奪其請領退休俸，草案則明定，相關人員遭判處有期徒刑以上之刑時，無需等待定讞，一審有罪就能月退砍半；現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至二分之一。

法制局表示，草案增列停役期間不發或喪失領受退除給與情形，宜請主管機關附具理由。草案就軍官、士官犯國家安全法第13條第1項所列之罪經判刑確定者，仍宜考量宣告刑之輕重及有無宣告緩刑，以定剝奪或減少軍人之退除給與，以符比例原則之要求。另政策上如仍決定不考量有無宣告緩刑仍一律剝奪或減少軍人之退除給與者，亦請於立法說明中補充理由。

退輔條例修正草案則增訂，退除役官兵具有服役條例或其他法律(如兩岸條例)所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定的權益；另，增訂對於退除役官兵「無月退伍給與」，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間(1年以上、5年以下)輔導條例規定之權益。

法制局建議，主管機關於草案立法說明補充敘明退除役官兵對國家負更高忠誠義務之法律或法理依據。草案宜考量各停止領受全部或部分退休(職、伍)給與權利事由之違法情節輕重，審慎衡酌同步停權規定之必要性。

