防中共統戰、滲透！ 行政院擬修法「立委赴中須經許可」

行政院26日將討論通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，新增立法委員赴中須經許可。（資料照）

為維護國家安全及社會安定，防範中共對台統戰、滲透及分化，行政院今（26日）將討論通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，並送立法院審議。

近期立委赴中狀況頻繁受到關注，但因現行台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）並未規範立法委員赴中，因此行政院會今天將討論、通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，擴大規範範圍。修正草案主要內容包括：立法委員赴大陸須經審查許可；10職等以下、未涉密公務員赴陸，也需經所屬機關核准。

草案指出，現行條例對民選公職人員赴中交流資訊不透明，民眾無法監督，對涉及國家安全或機密業務者的管制也未完整，因此提出修法。草案並設立「赴陸聯審會」，由內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成，負責審查相關赴陸許可。民選公職人員若接觸中國黨務、軍事、行政或政治性機關及團體，返台後須向權責機關報告接觸時間、地點、事由及過程，並由權責機關公開揭露。

此外，依國家機密保護法規定，若涉國家機密人員未經許可赴中，將由內政部處以新台幣200萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。行政院強調，此次修法旨在加強國安防護，確保公職人員赴中行為透明、可受監督。





