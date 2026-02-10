防中國打造「避風港」 智庫：美須增購200架B-21、300架F-47備戰台海
美國空軍目前計畫購買約100架B-21轟炸機和185架F-47第六代戰機，但最新報告警告，這些數量可能不足以應對中國。報告建議將B-21轟炸機增到至少200架、F-47戰機增到300架，以阻止中國在區域建立「避風港」並發動飛彈攻擊。
報告還指出，美軍現有機隊偏重遠程打擊而缺乏持續作戰的能力，美國必須加快新1代匿蹤戰機的採購，維持空中優勢並突破中國防線，以應對潛在、高強度的美中台衝突。
《歐亞時報》（EurAsian Times）報導，美國空軍（USAF）目前計畫購買約100架匿蹤轟炸機B-21「突襲者」（B-21 Raider）以及近185架F-47第六代戰機，來提升作戰能力。不過，1份最新報告指出，這些數量可能不足以應對中國。
美國空軍與太空協會（AFA）旗下的「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Studies）發布最新報告指出，美國空軍必須增加B-21匿蹤轟炸機和F-47戰機的採購量，以阻止中國建立「避風港」，並從中發射飛彈攻擊假設中的美中台衝突目標。
由密契爾航太研究所研究及學術部主任潘尼（Heather R. Penney）和美國空軍退役上校岡辛格（Mark A. Gunzinger）撰寫的報告《戰略攻擊：維持空軍阻絕敵方避風港的能力》（Strategic Attack: Maintaining the Air Force’s Capacity to Deny Enemy Sanctuaries）指出，B-21轟炸機和F-47戰機可協同作戰，「從內向外」突破敵方的空域，對中國的軍事基地及關鍵基礎設施造成毀滅性打擊。
採購300架F-47戰機、B-21轟炸機200架
這份報告寫說，美國空軍目前規劃購買的「至少」100架B-21轟炸機還有185架F-47戰機，僅足以支援1次性空襲行動，像是2025年6月，B-2轟炸機和F-35戰機聯合攻擊伊朗核設施的「午夜重錘行動」（operation midnight hammer）。不過，潘尼表示，這些數量不足以在大規模衝突中持續施壓，「這是突襲部隊，而非作戰部隊」。
分析師建議把F-47戰機的採購數量增加近三分之二至300架，B-21轟炸機則翻倍至「至少」200架。報告強調，F-47戰機和B-21轟炸機及其他空軍遠程打擊機群可成為國防部的「避風港阻絕部隊」。
潘尼指出，200架B-21轟炸機的建議並非基於全面第三次世界大戰情境，而是著眼於「阻擊」所需的數量，評估如何在保持可信及有效的前提下，「阻絕」敵方獲得庇護，打擊中國的關鍵設施，並留有足夠的損耗預備量以維持長期衝突。
報告還指出，美國空軍的現役機隊戰鬥力下降，戰備能力受限。他們建議暫緩退役B-2轟炸機，並加快第五代戰機F-35匿蹤戰機的採購，以在未來建造更多新機隊之前維持穿透能力。
實際可投入遠程打擊任務的F-47有限
F-47戰機預計替代僅剩185架的F-22「猛禽」（Raptor）戰機。這份報告支持擴大採購F-47戰機的論點之一，在於實際可投入遠程打擊任務的F-47戰機數量，遠比帳面數字來得有限。因為美國空軍必須保留部分轟炸機執行「核嚇阻任務」，同時還須抽調部分戰鬥機負責「本土防空」，或部署到其他戰區來執行防禦及嚇阻任務，使得真正可用於第1線遠程作戰的兵力受到壓縮。
雖然F-47戰機被定位為具備匿蹤能力的遠程戰鬥機，未來還將擔任「作戰母機」角色，率領小型協同作戰飛機（CCA）編隊行動，為有人駕駛的第六代戰機補充飛彈、電子干擾器、感測器及誘餌等載荷，進一步放大整體火力和生存力。
然而，正如《國家安全雜誌》先前所指出的，「每架F-47戰機幾乎都是多面手」，必須同時承擔空中優勢、遠程反空戰、護航轟炸機和加油機、保護艦隊、保衛關島和日本，以及在最壞情境下執行突襲任務等多重職責，任務負擔相當沉重。
報告還指出，F-47戰機每架單價約3億美元，是歷史上最昂貴戰機之一，約為F-35戰機成本的3倍。因此，185架F-47戰機的生產成本約為55.5億美元，還不包括研發、測試、零件及訓練等費用。另一方面，B-21轟炸機則用於深入敵後、對防守嚴密的空域進行核打擊和常規打擊等任務，每架單價超過7億美元。
中國也將「數量優勢」視為競逐空優關鍵
與此同時，中國顯然同樣將「數量優勢」視為空優競逐的關鍵籌碼。外界推估，中國解放軍空軍目前已接收約400架殲-20匿蹤戰鬥機，並正加速擴大殲-35A戰機及其艦載型殲-35戰機的量產規模。
另外，中國兩款第六代戰機原型也已進入飛行測試階段，分別是殲-36戰機和殲-50戰機，有望在未來幾年內展開小批量生產，顯示北京正同步推進「第五代戰機規模化」和「第六代戰機前瞻布局」的雙軌戰略。
在此背景下，報告分析認為，美國如果不同步擴編F-47戰機還有B-21轟炸機機隊，恐在潛在衝突中逐漸喪失空中優勢。原因在於，北京不僅擁有主場作戰的地理優勢，還具備龐大的戰鬥機機隊和成熟的反介入／區域拒止（A2/AD）體系，可大幅提高美軍進入西太平洋戰場的成本。
另外，中國能夠將大部分兵力集中投入單一戰區，美國卻必須分散全球、跨洲調度資源。這種結構性劣勢意味著，美軍需要更多的飛機，才能在戰時突破並牽制解放軍空軍，為後續打擊行動創造窗口。
過去美國智庫的兵推結果，也強化了這種擔憂。兵推顯示，即便美軍在技術及品質上占優，台海戰爭仍可能導致美台雙方都承受極高的戰損。2022年，1支美國國防專家團隊在22輪兵推中，模擬解放軍犯台情境，美軍在其中18輪都損失約500架飛機，顯示高強度空戰的消耗速度遠超和平時期的補充能力。
美空軍過度依賴防區外打擊和遠程武器
雖然五角大廈近年倡議以大量消耗型無人機推動「廉價大規模作戰」的概念，但部分專家強調，真正決定制空權的，仍是有人駕駛戰鬥機。
目前，美國依舊在多個關鍵領域保持優勢，包括匿蹤技術和感測器融合能力、飛行員訓練和實戰經驗、全球盟邦和基地網路，以及由預警機、空中加油機與衛星構成的一體化「殺傷鏈」體系。
不過，分析人士指出，如果要應對潛在的高強度印太戰爭，中國在區域兵力規模、地理位置與和軍工生產速度上的優勢，仍迫使美國必須擴大戰機總量，而非僅依賴技術領先。
這份報告因此強調，美國空軍應加速提升遠程打擊能力，同時調整整體機隊的結構。報告認為，現在的美軍空軍機隊已經「失衡」，過度依賴防區外打擊和遠程武器，卻缺乏足夠數量的下1代匿蹤平台，無法深入敵方防空體系內部作戰。
有分析主張，強化極音速飛彈及其導引感測器等遠程殺傷鏈的投資，可在戰場外削弱敵軍、降低飛機損失。不過，報告直言，單靠防區外打擊並不足以贏得制空權。
潘尼和岡辛格在評估中寫說：「美國空軍目前的作戰力量構成，仍偏重老1代非匿蹤轟炸機與戰鬥機。」兩人警告，如果美國未能完成現代化並補足足量的下1代匿蹤機隊，這支老舊部隊在面對勢均力敵的對手時，將被迫在短時間內執行幾千條遠程殺傷鏈任務，「這已超出空軍目前及可預見的能力範圍」。
增購戰機不比建構遠程打擊體系昂貴
報告坦言，增購B-21轟炸機和F-47戰機的前期成本極高，可能超過1000億美元。不過，潘尼指出，遠程打擊體系本身同樣昂貴，尤其在須要打擊幾百甚至上千個目標時，成本更是驚人。他舉例，美國陸軍的「黑暗之鷹」（LRHW）遠程極音速武器，每次發射成本高達4000萬美元，如果打擊25個目標，總費用就逼近10億美元。
報告同時指出，遠程殺傷鏈的技術結構複雜、節點眾多，為敵方提供了更大的干擾及破壞空間。相較之下，轟炸機憑藉強大的載彈量和洲際航程，具備更直接且持續的打擊能力。
潘尼強調，具備滲透能力的打擊機隊，能讓決策者真正發揮空中力量的戰略價值。她指出，二戰與「沙漠風暴行動」期間，深入敵後的空襲有效摧毀對手的戰爭機器，加速戰爭結束。
兩人也提醒，歷史經驗顯示，如果出於政治考量避免深入敵方領土，往往反而替對手創造「避風港」，讓對手得以補充資源、生產武器、訓練兵力、維持指揮體系和後勤線，延長戰事，包括韓戰、越戰，甚至當前的俄烏戰爭都是如此。換言之，如果缺乏能夠突破防線、直擊縱深的空中力量，再多的遠程打擊，也難以從根本削弱對手戰力。
