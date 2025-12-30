防中國海警誤判情勢 海巡廣播台海和平攸關全球科技命脈

中共火箭軍30日上午9時於福建平潭，向台灣北部海域射擊PCH191火箭彈。海巡署發布新聞稿指出，已經會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，掌握中共陸續發射7枚火箭彈，分別落在台灣北部及西北部兩處劃設演習區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。且為防中國海警誤判情勢，海巡也特別廣播台海和平攸關全球科技命脈。

海巡署表示，共軍軍演期間全程緊盯中國海警船動態，確保其無法騷擾國內外航行船舶。另對於違法進入我國水域的海警船均採1對1方式併航監控、強勢驅離。

有關中國官媒宣稱已封鎖台灣4座港口，海巡署則駁斥其為不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。

為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在本次對應中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播，內容表示「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動!」

海巡署強調，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者；同時表示，海巡署不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。