防中國買地佔領搞破壞？高市早苗準備統一管理外國人不動產。圖／高市早苗X

近幾年頻頻傳出中國人在日本購買土地，卻用作不當開發的相關消息，引發許多日本人對於外國人取得日本土地是否太容易的疑慮。現在就傳出首相高市早苗上任後，日本政府正在研擬建立資料庫，以便統一掌握與管理外國人在日本持有的不動產狀況，並有意在2027年度啟用該資料庫。

據日本《讀賣新聞》報導，按照目前日本法令規定，外國人取得日本農地時，需要登記取得者的國籍，不過購買公寓等不動產則不須申報國籍，相關流程與手續也因不動產的種類而異。但近期就頻頻傳出，有外國購買者走法律漏洞，趁機炒房，以及中國人購買農地或林地後， 開始濫墾並破壞水土保持。

廣告 廣告

因此現在傳出高市早苗已於11月4日，指示相關閣員了解外國人取得日本土地的方式與相關目前狀況，並將使用數位廳建置的「不動產基礎登記」（Base registry）資料庫，預計將蒐集公寓等不動產登記資訊，以及森林、農地、國土利用計畫法規定的大規模土地交易，還有國境離島與防衛相關設施等區域周邊，另外也包含重要土地調查與規制法規範的重要土地等。除此之外，日本官方也計劃要求森林與大規模的重要土地交易案，申報法人主要股東，以及董事成員國籍等資訊。

報導指出，高市政權希望，能更進一步掌握外國人取得土地的背景，讓其過程更加透明，接著評估修改外國人取得土地的規範。另外高市政權也規劃在明年1月左右，訂定外國人政策基本方針，屆時也會納入相關規定的大方向。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／見大阪勝尾寺擺「愛台灣達摩陣」 中國粉紅女當場抓狂搞破壞

中國人不去日本旅遊了 都去哪裡玩呢？

慎入！中國社區恐怖爆炸 竟是煙火店老闆極端抗議走絕路