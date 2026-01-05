防中對台複製「斬首」行動 專家籲嚴加提防中共滲透

美國對委內瑞拉發動突襲，活捉委國總統馬杜洛夫婦，不少中國網友高喊「建議用同樣方式收復台灣」，有部分專家憂心，美國以國安之名出手，恐怕被北京視為攻台範本，為了防止中共進行「斬首行動」、保護總統維安，我方早以代號「萬鈞計畫」進行演練，國防部也有因應準備，但國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲示警，過去中共屢次透過維安特勤及憲兵蒐集總統行蹤，呼籲應該加強提防中共滲透。

美國突襲委內瑞拉發起軍事行動震撼各界，有人解讀川普此舉是要間接警告習近平，不要在台海輕舉妄動，卻也有一派專家認為，這次的「類斬首」任務恐怕給解放軍攻台做了示範。當國家元首遭遇重大緊急事件危及安全時，我方將以行動代號「萬鈞計畫」執行，由雲豹甲車或黑鷹直升機，將正副總統撤離到安全地點，演練內容被列為最高機密。

不過國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲憂心，國軍的裝備雖遠優於委內瑞拉，但中共持續滲透總統府憲兵、維安特勤以及航空公司地勤，以蒐集總統行蹤及生活軌跡，因此人工情報方面是首要彌補的破口，絕對要嚴加提防類似情形再發生。

民進黨立委王定宇則認為，台灣和委內瑞拉情勢完全不同，委內瑞拉的總統是透過武力取得權力，且台灣的盟友是美國、日本等自由民主的主流國家，不像委內瑞拉的盟友皆是俄羅斯、中國、伊朗等世界公認的「邪惡軸心」，所以不能以此類比。然而中共不放棄攻台野心，面對可能的威脅，我方仍得做好萬全準備。



