屏東環保局，為了遏止亂倒垃圾的狀況，在各棄置熱區裝設電眼來加強取締，不只抓到業者亂倒27籃廢菜渣，去年甚至還拍到，業者亂丟垃圾後還放火引燃，行為相當惡劣，過程全被科技執法錄下，光去年就查獲1695件、開罰352萬元。





防亂倒垃圾.放火! 屏東環保局設電眼加強取締

屏東環保局，為了遏止亂倒垃圾的狀況，在各棄置熱區裝設電眼來加強取締，光去年就查獲1695件，開罰352萬元。

趁著夜色昏暗，貨車開到溪畔，駕駛夥同外籍移工，先用頭燈，下車勘查地勢，接著將一籃籃的菜渣，亂倒在路邊草叢，過程全被拍下。短短五分鐘，這兩人就傾倒了27籃的廢菜渣跟垃圾，離開前還刻意將凸起的廢棄物攤平，但難逃屏東環保局電眼科技執法，立刻以車追人，循線找到登記高雄市的車主。屏東縣環保局環境衛生科長林瑞娟：「環保局依違反廢棄物處理法，來進行告發處分，那罰鍰的金額高達12000元，那也要求業者來進行限期清除。」

防亂倒垃圾.放火! 屏東環保局設電眼加強取締

屏東環保局科技執法發現，一台堆高機前來亂丟垃圾後，居然還放火引燃，行為相當惡劣。









不只偷倒菜渣，去年8月環保局也用電眼發現，一台堆高機前來亂丟垃圾後，居然還放火引燃，行為相當惡劣，據了解，案發地的牛稠溪畔，平常出入人車較少，過去就常有外地人將垃圾棄置溪畔，但加裝電眼後，狀況的確有所改善。屏東大洲里里長蘇勝文：「我們也很困擾，看到那麼多廢棄物，以前好像有比較少，好像最近又多一點點，現在有裝監視器比較多地方，應該也會有警惕。」屏東縣環保局環境衛生科長林瑞娟：「全年總共取締了127件，甚至於有2件的點火事件，意圖來焚燒廢棄物，那罰鍰的金額也高達32萬。」為了遏止亂倒的狀況，環保局113年開始，在牛稠溪等多個棄置熱點、裝監視器加強取締，光去年就查獲1695件、開罰352萬元，環保局強調監視器隨時會移動，呼籲民眾千萬別心存僥倖，做出損害環境的行為。

