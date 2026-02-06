防人道主義危機！墨西哥正尋求向古巴輸送燃料 同時避開川普關稅

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／達志／美聯社）

4名熟悉內情的消息人士透露，墨西哥官員正在評估如何向古巴運送燃料，以協助滿足包括電力與交通在內的基本需求，同時避免引發華府報復。華盛頓曾威脅，若有國家向這個共產政權統治的加勒比海島國供應燃料，將對其課徵關稅。

據《路透社》報導，消息人士表示，墨西哥高層官員已與美方對口官員展開對話，試圖釐清美國總統川普（Donald Trump）在行政命令中提出的關稅威脅範圍，並尋找是否存在可行方式，將急需的燃料運抵古巴。目前仍不確定墨西哥是否能找到解決方案。

廣告 廣告

對此，白宮表示《路透社》可以參考川普先前的說法。他曾在2日向記者表示，墨西哥將停止向古巴輸送石油，但並未進一步說明他為何如此認為。美國國務院（U.S. State Department）與墨西哥總統府（Mexican presidency）未立即回應置評請求。墨西哥外交部則表示，對此事並無相關資訊。

據悉，古巴有2/3的能源需求仰賴進口燃料，目前正苦於日益嚴重的停電及缺油危機。在美國於去年12月封鎖委內瑞拉（Venezuela）油輪，並於1月初非法綁架該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，委內瑞拉對古巴的石油供應隨之中斷，使墨西哥成為古巴最大的燃料供應國。

然而，川普政府於1月中旬施壓後，墨西哥政府暫停了向古巴出口原油與成品油。隨後，華府威脅向任何試圖供應石油給古巴的國家徵收關稅，並宣稱古巴對美國國家安全構成「非比尋常的威脅」。

其中1名要求匿名的消息人士表示，「幾乎每隔１天就有會談在進行，」「墨西哥不希望被課徵關稅，但同時也堅持其協助古巴人民的政策立場。」而古巴政府則於5日表示，正準備1項應對「嚴重燃料短缺」的計畫，並將在未來1週公布細節。

本週，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）警告，若古巴無法獲得所需石油，該國恐面臨人道主義「崩潰」。

墨西哥，尤其是執政黨「國家復興運動」（Movimiento Regeneración Nacional，簡稱莫雷納Morena），長期以來在意識形態與歷史層面上與古巴維持密切關係，也因此墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正承受來自執政聯盟內部的壓力，要求不要拋棄哈瓦那（Havana，古巴首都）。

此前，薛恩鮑姆曾在1月30日表示：「對向古巴供應石油的國家施加關稅，可能引發深遠的人道危機，直接影響古巴人民的醫院、糧食與其他基本服務。這種情況必須透過尊重國際法與對話來避免。」

4名消息人士中的3人則透露，談判正在推進，並對達成解決方案抱持希望。2名消息人士指出，若能達成協議，墨西哥可能在數天內派遣1艘裝載汽油的油輪前往古巴，同時運送食品與其他物資，並將其歸類為人道援助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

辛酸老師1／明星學校淪刑場！老師無端遭拔班導職 家長想救也救不了

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房

102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是