防低價傾銷！財部課徵反傾銷稅12項 前11月徵收5.5億

財政部關務署表示，目前課徵反傾銷稅的產品共12項，今年前11月徵收反傾銷稅5.5億餘元。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，為因應部分低價進口產品傾銷致損害國內產業，我國採取反傾銷措施，以消除不公平競爭並提供產業合理經營環境。目前課徵反傾銷稅的產品共12項，包括毛巾、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品(300系)、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚、浮式平板玻璃、平面印刷用版材、麥芽釀造啤酒及特定熱軋扁軋鋼品，今年1月至11月徵收反傾銷稅共5.5億餘元。

廣告 廣告

關務署副署長蘇淑貞指出，今年新增3宗反傾稅案件，包括越南進口產制卜特蘭水泥及其熟料、中國進口產製麥芽釀造啤酒及特定熱軋扁軋鋼品。根據關務署資料，現行我國課徵反傾銷稅案件共十三案，其中，中國貨品涉案有十案、南韓貨品則有三案。

另，財政部12月15日公告對南韓及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品產品進行反傾銷調查，目前由經濟部進行產業損害調查，財政部將於接獲該部通知調查結果翌日起70日內，完成傾銷調查初步認定並決定是否臨時課徵反傾銷稅。此外，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，致破壞反傾銷措施的救濟效果，該案申請人也申請對開始臨時課徵反傾銷稅之日前90日內進口貨物回溯課徵反傾銷稅；因此，該期間進口的涉案貨物若符合規定，將須課徵反傾銷稅。

【看原文連結】

更多自由時報報導

統一接手家樂福接連關店 董座羅智先自曝關店後有趣的發現

日本觀光客冬天更愛來台灣！日媒調查曝「2大理由」成海外旅遊首選

恐毀掉你2026的財富夢！專家勸「立即停止購買」這5樣東西

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

