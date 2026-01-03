防低溫心血管疾病 室內維持18℃以上

這幾天大家心裡、應該都只有一個感想、冷，強烈大陸冷氣團發威，今天本島平地最低溫，降到7.2度，明天終於要回溫，不過幅度有限，全台最高也只到20度，中南部還要注意10度以上溫差。特別要提醒的是、在大溫差之下，身體能不能扛得住，研究顯示，溫差大於五度，急性腦中風風險、增加四倍。而且不只白天晚上，室內外的溫差、也要留心，專家建議，躲房間雖然溫暖，但暖氣不要開太強，18度是最低健康溫度，如果太暖、容易在進出的時候，對身體造成負荷，太冷則讓血管、肌力、呼吸、睡眠都變差、變敏感。接下來這則新聞，就讓醫師告訴您，對抗溫差的小秘訣。

受到強烈大陸冷氣團影響，即便太陽露臉，天氣卻依然冷颼颼，氣象署預估，中南部日夜溫差會達到10度以上，也讓不少民眾加強保暖措施。

民眾 張先生：「天氣如果太冷的話，就在家裡面不要隨便出門，穿衣服就是一件羽絨衣，裡面套一件(高領)脖子什麼，能夠比較保護的就好。」

臺安醫院急診科主任 韓昌旺：「這幾天氣溫突然劇降這樣子，所以急診就醫的人數，當然就是相對增加，當然就是以心血管疾病，這類的病人 像他們有些人，血壓突然飆高啊 ，頭暈啊 胸悶啊，嚴重當然就有中風 ，心肌梗塞的病患，都有增加的趨勢。」

在急診第一線，醫師也觀察到，最近除了感冒患者占大宗外，其次就是以心血管相關的急症也明顯變多；其中最讓醫師警惕的，就是突發性的心臟疾病，一旦發作，往往來得又急又猛。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師 楊凱文：「如果是急性的主動脈剝離，最典型的一個症狀， 就是一個突然發生的，一個撕裂性的胸痛， 那通常就是說 他們都會描述說， 他們這輩子經歷過，最嚴重的胸痛 再來就是說，如果是心肌梗塞的話， 通常都是會以一個，急性的這個胸悶， 有時候可能會搭配冒冷汗， 或者是呼吸急促的這個，症狀表現 那通常這種痛，都比較偏向是說，一個重物壓在胸口上。」

清晨5至6點與晚上8至9點，是急性心肌梗塞及腦中風的高風險時段，主要是因為日夜溫差，導致血管急速收縮，因此除了記住這些危險症狀，更重要的是做好保暖措施，避免血壓飆升。

臺安醫院急診科主任 韓昌旺：「比方說 你要出門的話，一定要洋蔥式的穿法，多穿一件毛衣啊 圍巾，包著保護頸部這個部分，老人家早上起來也不要，急急忙忙爬起來這樣，先在床上活動暖暖身體，再慢慢坐在床邊，再慢慢站起來這樣，起來後之後 也先喝一些溫水，讓自己的體溫回升。」

醫師提醒，寒冷天氣要特別注意保暖、放慢動作，一旦出現不適症狀，務必及早就醫，別讓小問題變成大危機。

