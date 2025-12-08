防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

民眾在旅行社、郵購、電視購物、電話訂購、捐款等，不論是否有實體店面，大部分仍須填寫「刷卡授權單」完成刷卡交易，但據了解，很多卡號資料外洩與商店未妥善保存卡號都有關，聯卡中心預計明年一月正式上線Üny App，上線後將可彌補目前一般商店未支援身分驗證導致交易風險提高，及持卡人無法即時了解付款處理進度的問題。

聯卡中心推出Üny App後，若商店搭配使用聯卡的Üny App，持卡人透過Üny App接收付款通知後，在Üny App輸入信用卡相關資料，商店不會接觸消費者的卡號，降低資料外洩風險；且Üny App還能系統化追蹤訂單進度，提升商店與持卡人溝通效率。

此外，Üny App可同時收納多個商家的電子優惠券，作法為持卡人在Üny App綁定信用卡，經３Ｄ驗證後，持卡人可同時參加多家商店優惠活動，持卡人在不同商家只要出示Üny App電子優惠券就能核銷，且無須保留不同商家的紙本優惠券。而由於Üny App支援ＦＩＤＯ身分驗證，在持卡人的身分確認上也更便利並降低風險。

而根據聯卡中心對信用卡詐騙及盜刷的最新統計，今年前十月前五大類的信用卡詐騙與盜刷類型，第一是一頁式詐騙廣告盜刷交易態樣占比六成六，單筆金額約數百元至廿五萬元不等；第二是持卡人在國外掉卡遭盜刷，占比百分之十八點六，最高受害金額單筆廿七萬元；第三是疑似與詐騙相關的可疑交易態樣，占比約百分之十四，單筆金額數百元至廿萬元；第四以特種消費場合出現的灌單爭議為主，例如在酒店或ＰＵＢ異常消費，占比百分之○點九。

