防停車蟑螂！ 好市多新莊店停車場「2/2起收費」

業者已經設置了停車場柵欄，公告從2/2開始，將實施停車費新制度。（圖／東森新聞）





好市多會員注意！最近有會員發現，新莊店公告從2/2起停車場不再是免費，將要開始收錢，每小時100元，消費滿500可折抵3小時費用。對此好市多回應，全台共14間門市，剩5間還沒安裝停車收費系統，目前在規劃當中，會陸續推動停車收費，沒否認有可能會全面收費。

以往開車來美式賣場新莊店，停車都不用收錢，不過可以看到在停車場入口處，業者已經設置了停車場柵欄，公告從2/2開始將實施停車費新制度。免費變收費，半小時50元，1小時就要100元，停車0元福利正式喊卡。

廣告 廣告

民眾：「變成收錢，那以後就會比較少來，因為多一筆費用啊。」

就連地下停車場，兩台繳費機也已經就定位，進到賣場入口前，甚至擺出一張超大告示牌，告訴大家「停車不再是免費」，不少會員苦哈哈，不過其實消費就能折抵。

收費制度除了未滿30分鐘免費，消費滿500元可以折抵3小時費用，每日最高折抵3小時。部分會員認為使用者付費，而且500元很容易達標。

民眾：「因為我們是有付會員的，這樣又要多付錢了啊。」

而提到停車收費系統，全台共14間門市，從北部的新莊、中和、北投，到桃園、新竹，中部以及南部，目前還有5家還沒完成安裝，包括台中南屯、台南、桃園中壢、南崁及嘉義分店。對此好市多回應，這5間門市仍在規劃中，會陸續推動，若有執行都會提前通知，沒否認會「全面收費」。

不過對於會員來說，有感的不只停車要錢，好市多近期收費制度似乎一波接一波。像是前陣子公告，4月起會員年費要調整，金星主卡、商業主卡、副卡，都漲到1500元，還有非會員也不能進到熟食區買東西，點餐前得先掃描會員卡。新制接連上路，樣樣都跟「錢」有關，會員荷包全面有感。

更多東森新聞報導

赴日買虧大！好市多「1好物」上架 會員評價兩極

威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命

LINE要付費了？訂閱制2026上半年上線 5功能一次看

