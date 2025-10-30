防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議

立法委員傅崐萁27日在光復鄉舉辦樺加沙暨馬太鞍洪災重建特別條例座談，消息卻沒有對災民公開，場外引發民眾抗議。(資料照，記者王錦義攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁推出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，但條文第1、第6條被質疑「問題極大」，花蓮縣光復鄉部落青年Lisin Haluway驚呼「部落被突襲了」，本以為二讀後還有1個月時間，但昨深夜突然收到通知，今天下午3點立法院長韓國瑜將主導黨團協商，擔心被占多數的國民黨強推，今天下午就要趕去立院抗議！

針對馬太鞍溪堰塞湖洪災的重建，包括國民黨、行政院都有提重建條例，國民黨版是承襲莫拉克災後重建條例，當中第6條「中央、地方政府得就災區安全堪虞之土地，應與原居者取得共識，得劃定特定區域，限制居住」，被質疑等於是替遷村鋪路，將族人剝離世居的土地。

Lisin 說，針對國民黨版的重建條例的爭議點，花蓮光復、鳳林災區原本就有跨部落的青年小組在討論重建條例的問題，包括Fata'an、阿陶莫、加里洞、山興等部落都有參與，原以為本月中二讀後，最快也要下週朝野協商，不料遭國民黨突襲，因為這些爭議條文完全沒有經過災民同意、沒有經過部落討論！

部落表示，主要爭議點除了第6條劃定特定區域，二讀版本也把原住民基本法的諮商同意權放進第一條，但族人認為，諮商同意權本來就是不完備的法令，每每都是開發商主動、透過不斷的開會開會到部落同意，這次條文給人感覺是「哦，你政府決定好了光復鄉重建要怎麼做，最後再來問你同不同意」？Lisin說，災民要的是實質的參與、公開透明的討論，希望的是知情同意權，民眾主動獲得足夠資訊之後，再來同意。

部落動員力強，今天還會北上抗議，LISIN提到，受災戶還有光復街上的其他非原住民、漢人，「他們的知情同意權誰要保護他們」？「花蓮縣政府連一場正式的說明會、座談會、公聽會都沒有辦」！他說，27日引發抗爭的傅崐萁座談，他到場才發現是重建條例座談，這麼重要的座談竟刻意選在狹小場地、消息更沒有對災民公開，傅崐萁還自稱「國會規格的會議」，但現場又沒有國會行政人員來，只有花蓮縣府的局處首長，批評「傅崐萁就是縣府、立院一把抓」！

