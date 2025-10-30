防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議
〔記者花孟璟／花蓮報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁推出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，但條文第1、第6條被質疑「問題極大」，花蓮縣光復鄉部落青年Lisin Haluway驚呼「部落被突襲了」，本以為二讀後還有1個月時間，但昨深夜突然收到通知，今天下午3點立法院長韓國瑜將主導黨團協商，擔心被占多數的國民黨強推，今天下午就要趕去立院抗議！
針對馬太鞍溪堰塞湖洪災的重建，包括國民黨、行政院都有提重建條例，國民黨版是承襲莫拉克災後重建條例，當中第6條「中央、地方政府得就災區安全堪虞之土地，應與原居者取得共識，得劃定特定區域，限制居住」，被質疑等於是替遷村鋪路，將族人剝離世居的土地。
Lisin 說，針對國民黨版的重建條例的爭議點，花蓮光復、鳳林災區原本就有跨部落的青年小組在討論重建條例的問題，包括Fata'an、阿陶莫、加里洞、山興等部落都有參與，原以為本月中二讀後，最快也要下週朝野協商，不料遭國民黨突襲，因為這些爭議條文完全沒有經過災民同意、沒有經過部落討論！
部落表示，主要爭議點除了第6條劃定特定區域，二讀版本也把原住民基本法的諮商同意權放進第一條，但族人認為，諮商同意權本來就是不完備的法令，每每都是開發商主動、透過不斷的開會開會到部落同意，這次條文給人感覺是「哦，你政府決定好了光復鄉重建要怎麼做，最後再來問你同不同意」？Lisin說，災民要的是實質的參與、公開透明的討論，希望的是知情同意權，民眾主動獲得足夠資訊之後，再來同意。
部落動員力強，今天還會北上抗議，LISIN提到，受災戶還有光復街上的其他非原住民、漢人，「他們的知情同意權誰要保護他們」？「花蓮縣政府連一場正式的說明會、座談會、公聽會都沒有辦」！他說，27日引發抗爭的傅崐萁座談，他到場才發現是重建條例座談，這麼重要的座談竟刻意選在狹小場地、消息更沒有對災民公開，傅崐萁還自稱「國會規格的會議」，但現場又沒有國會行政人員來，只有花蓮縣府的局處首長，批評「傅崐萁就是縣府、立院一把抓」！
更多自由時報報導
謝龍介認錯人質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑到哭：我不是劉部長啦
徐榛蔚不顧光復災區跑台北拜城隍 張育萌諷：不問蒼生問鬼神
友傅議員稱傅崐萁到災區開會「走形式」 張峻火大：變相承認用什麼心態面對災民
張峻踹桌傅崐萁 清大學者：該踢翻的是花蓮「藍共」政治文化
其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
鄭麗文四大支柱延續馬連路線 郭正亮讚人事布局「明快」
國民黨主席當選人鄭麗文近日公布了新的黨中央人事名單，任命李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑為副主席，其中李乾龍同時兼任祕書長。前立委郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這幾位副主席的任命明顯延續了馬英九和連戰的兩岸路線，這一策略可謂「明快」。中天新聞網 ・ 1 天前
新竹男開百萬敞篷跑車搶銀樓被逮…母淚崩：家裡不缺錢幹嘛要搶?
新竹市一名吳姓男子（36歲）昨（27）日上午10時許，開著掛牌母親名下的百萬雙門百萬跑車到某間銀樓，入店佯裝挑選金飾，竟趁店趁店員拿出金項鍊時伸手搶走後並駕車逃逸，沒想到，卻被正巧休假中的所長在台68線發現，所長隨即通知竹縣竹東分局協助圍捕，最後在五指山灶君堂逮到人。對此，吳男的母親哽咽這樣說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…SiCAR愛車酷 ・ 22 小時前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 19 小時前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
妻癌逝獨子工作遇難亡 他靠運動走出悲痛！90歲爺：我死後遺體捐醫學院
根據內政部2024年統計，台灣人平均壽命達80.77歲，再創新高，男性77.42歲、女性84.30歲，女性壽命首度突破84歲。2025年底，台灣將邁入超高齡社會，如何讓長輩「活得久，也活得好」成為社會關注焦點。台中90歲的柯爺爺，曾歷經喪妻與喪子之痛，一度封閉自我、身體退化，所幸在家人與社工鼓勵下重返社區據點。如今他不僅恢復健康，更成為據點的槌球種子教練，帶領長輩運動、比賽屢獲佳績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 18 小時前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 23 小時前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 4 小時前
沈伯洋遭中國立案調查回嗆「台灣人沒在怕」！民進黨：中國無權干涉台灣人民、紅色恐怖破壞兩岸和平
沈伯洋說，這是一年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判，「無所謂，反正台灣人沒在怕的。」放言 Fount Media ・ 1 天前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
雨勢持續 新店錦繡、碧瑤社區預防性撤離擴大至53戶136人
東北季風影響，新北市連日強降雨勢未歇，新北市政府持續監控新店區錦繡、碧瑤山莊間坍塌的擋土牆，目前雖然現場3個監測點數值穩定，因夜間雨勢過大，造成雨水滲入，泥沙局部沖刷至民宅周圍，市府為安全考量，28日清晨5點擴大預防性撤離共5戶、19人，目前總共已撤離53戶、136人，確保市民生命財產安全。自由時報 ・ 1 天前