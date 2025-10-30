政治中心／綜合報導

花蓮光復鄉，災後重建復原漫漫長路，國民黨立院黨團總召傅崐萁，提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖、災害重建特別條例」草案，不過，卻掀起當地災民不滿，認為其中法案，有提及劃定特定區，是剝奪族人世居的土地，前往立法院抗議。

災民：「要知情同意不要假共識。」災民和聲援團體，高舉牌子喊口號，聚集立法院前抗議，情緒相當激動。災民：「縣政府的無能，我們要控訴傅崐萁的邪惡，這種無能的縣政府，我們要非常嚴厲的譴責。」

廣告 廣告

防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例協商 部落災民立院抗議

花蓮馬太鞍教會，也集結數十位災民，跟前往台北立院的災民，透過電腦同步連線。（圖／民視新聞）同時間，在花蓮馬太鞍教會，也集結數十位災民，跟前往台北立院的災民，透過電腦同步連線，把訴求給全國人民知道，災民如此不滿，就是因為國民黨團提出馬太鞍堰塞湖災害重建條例的第六條，提及中央地方，得救災區安全堪虞的土地，和原住居者取得共識後，劃定特定區域，並限制居住，遭當地族人質疑，是替遷村鋪路，剝奪世居的土地。

馬太鞍溪流域跨部落青年小組NamohNofu：「為什麼一定要圈地方式，才能安置受災有風險的災民，一聽就是沒有邏輯，我看到國民黨團推的方案，我覺得真的沒有良心。」災民群起激憤，隔著柵欄大聲喊話，對著同時間正在裡頭，進行朝野協商的國民黨團總召傅崐萁，以及花蓮立委鄭天財，要他們出來面對。

Fata'an部落青年Lisin：「反掠奪，傅崐萁委員你有沒有聽到啊傅崐萁。」災民的怒吼，傅崐萁似乎聽到了。立委（民）陳培瑜：「剛剛國民黨有發下修正動議，第六條的部分，我看到已經把那個，劃定特定區域拿掉了，非常謝謝鄭委員，跟國民黨團的部分，跟受災民眾還有原住民的聲音。」

防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例協商 部落災民立院抗議

同時間國民黨團總召傅崐萁，也正在進行朝野協商。（圖／民視新聞）

立委（國）傅崐萁：「重建的過程裡面，不要有資金的疑慮，能夠有很完整的重建，所以國民黨團，把原本提的兩百億，把它提高到三百億。」花蓮馬太鞍溪堰塞湖、災後重建特別條例草案，預計週五院會三讀通過，傅崐萁真的要解決光復問題，還是只想摸頭了事，外界等著看。

原文出處：防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例協商 部落災民立院抗議

更多民視新聞報導

川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰

政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」

黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表

