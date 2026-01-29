防備武力攻擊事態 日本沖繩縣推演居民疏散步驟

（中央社東京29日綜合外電報導）日本沖繩縣政府今天實施沙盤推演，確認先島群島5個市町村居民等大約12萬人疏散到縣外的步驟，防備遭他國武力攻擊的情況。

共同社報導，這是沖繩縣第4次推演，而且已經連續4年實施，可能是考慮到台灣突發事態，包括線上在內的參與者達到425人，有沖繩縣、內閣官房、防衛省等總計94個機關和企業。

這項推演設想是出現中央政府認定為「武力攻擊預測事態」的可能性，縣政府設置危機管理對策總部，確認了把居民轉移至九州各縣及山口縣的路線，並預想在民間企業的合作下，確保飛機和船隻一天運送大約2萬人。

沖繩縣知事玉城鄧尼在推演開始時致辭說道：「沖繩縣為應對萬一發生的情況，提高有關國民保護的應對能力很重要。」（編輯：陳彥鈞）1150129