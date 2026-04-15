防兒虐！《兒托法》居家托育記點新制 保母看法兩極

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《兒童托育服務法》14日三讀通過，其中針對居家托育人員新增「違規記點制度」。（本報資料照）

剴剴案催生《兒童托育服務法》，立法院14日三讀通過，其中針對居家托育人員新增「違規記點制度」，細節仍待訂定，但初步方向包括居托人員未專心托育、擅自獨自外出、將孩子獨留家中等樣態。保母對此反應兩極，有人盼新制汰除不適任人員，也有人認為只是事後清算，恐於事無補。

近年兒虐案頻傳，令社會大眾震驚。立法院14日三讀通過《兒童托育服務法》，其中新增「居家托育人員違規記點制度」，若達一定點數仍未改善，將廢止登記、不可再從事照顧工作。

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目前記點制度細節尚未訂定，衛福部將與實務工作者、民團、家長團體討論。社家署副署長張美美舉例，過去各界提出，若訪視輔導員查核時，發現居托人員未專心托育、擅自獨自外出，將孩子獨留家中，就會列入記點。

保母Betty認為，記點制度是不錯的做法，先前愷愷案等新聞事件讓人心痛，希望政府在制度上更明確，避免不當的行為發生，甚至剔除不適任人員。不過他也提到，實務上仍有一些難以界定的灰色地帶，需要政府更多了解托育人員的工作內容和難處，再進一步訂定規則。

Betty指出，原則上居家托育人員不能讓孩子離開視線，但實務上很難避免收取包裹、掛號信、外送等情境，或是因為烹飪、如廁而必須短暫離開孩子所處空間。通常都會事先和家長溝通做法，也需要政府更多了解工作項目和難處，再訂定規則。

保母陳小姐則認為，保母考取管道多，系統沒有整合之下，不同單位各自為政，出了事情才事後諸葛。包括記點制度在內，都是事後清算，且沒有強制的約束力，只是上個發條，更重要的是事前規範，政府應整合各系統並明確訂定標準。

陳小姐也提到，近年居家訪視員年輕化，資深人員退出第一線。她直言，年輕訪視員缺乏實務經驗，真的看得出孩子的異狀嗎？更何況居家訪視都有事先通知，若托育人員要惡意隱瞞，記點制度恐難發揮作用。

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