防全球動盪在台上演！霍守業喊「善戰者善於止戰」：提升國防能力才能化解戰爭

近期國防預算以及1.25兆國防特別預算持續成為各界焦點，其中，特別預算在朝野爭論下遲遲未能通過。就在此際，國防安全研究院今（22）日舉行「強化國防投資與整體發展」座談會，國防院董事長霍守業指出，「善戰者善於止戰」，而止戰的前提，在於善於用兵、精於備戰。

國防安全研究院今日舉辦「強化國防投資與整體發展」座談會，除邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言進行專題演講外，國安會諮詢委員黃重諺、外交部政務次長陳明祺、國防部整評司長苗蕙芬等人亦到場出席。

國家安全與國家發展的相互依存

霍守業致詞表示，國家安全與國家發展，是國家能夠利益永固、永續生存並達成目標的兩大支柱，因此分別有國家安全戰略與國家發展戰略，支撐國家目標的實現，且兩者彼此相互依存。當國家安全獲得保障，國家處於安全狀態下，以自由民主普世價值為核心的體制與生活方式才能受到保護；在此體制下，社會得以安定，人民安居樂業，而在安全、安定、安居樂業的環境中，國家才有餘力推動建設與發展經濟。

霍守業提到，上個世紀台灣創造了亞洲四小龍之首的經濟奇蹟，近年來，台灣半導體產業再度成為全球矚目的焦點。今日能有此成果，關鍵在於國家安全獲得保障。當然，安全並非沒有代價，除了國軍長年捍衛國家，也持續強化自身戰力，並在以美國為首的國際支持下，使國家社會維持穩定，才能累積這樣的成果。有安全，才有後續的一切；有了成果，才有資源能再度挹注於國家安全實力的強化。所謂「挹注」，就是投資，因此安全與發展相輔相成，形成一種循環關係。

國防院22日於集思台大會議中心舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，圖為美國在台協會（AIT）處長谷立言（左）、國防院董事長霍守業（右）。（劉偉宏攝）

國防實力的軟硬結構與安全挑戰

霍守業說，國家安全能量的核心，在於國防實力，而國防力量同時包含軟實力與硬實力。軟實力指的是在安定、安全、安寧的環境下，長年累積的教育普及與國民堅定的愛國意志，尤其近年政府全力推動全社會防衛韌性強化，皆屬於軟實力的一環；硬實力則是國防建軍，必須擁有堅實的國軍戰力，國防實力才能真正提升。多年來，台灣能處於相對安定的環境，實屬得來不易。

霍守業指出，然而近年來世界始終不平靜，特別是俄烏戰爭爆發後，歐洲、中東、亞太，甚至美洲各地皆出現動盪情勢。尤其對岸的中國共產黨，基於擴張勢力、追求世界霸權的野心，持續窮兵黷武，軍備能量大幅提升，使兩岸國防實力差距逐漸擴大。在這樣的情況下，若仍想要過太平日子，就必須認清「和平並不廉價」。正如總統賴清德所言，戰爭沒有贏家，但唯有具備足夠的嚇阻力量，才能防止戰爭發生。

以備戰止戰的現代安全思維

霍守業表示，「善戰者善於止戰」，止戰即是沒有戰爭，其前提在於善於用兵、精於備戰，包括用兵戰略、戰鬥技巧的強韌，以及武器裝備能量與對手相當。唯有具備這樣的準備，才能達成止戰的目標；止戰的先決條件，正是善戰，而備戰就是為戰爭做好準備。

​霍守業表進一步指出，以現代化的說法來看，戰爭藝術的最高境界，是避免戰爭，其次才是化解戰爭。然而，在人類文明尚未完全排除以流血衝突解決問題的現實下，唯有準備戰爭，才能達到避免戰爭的目的；也只有做好戰爭準備，才能在關鍵時刻化解戰爭風險。

