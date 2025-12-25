防兩面人！陸嚴把關新進公務員政治標準 核查網路言論引關注

大陸山東近年在公務員錄用中，堅持將「政治標準」擺在首位，透過細化指標與優化流程，將政治素質考察「關口前置」。其中最引發關注的措施是，相關部門聯合網信、公安等單位，核查重點人員在網路社群平台的言論，旨在深入了解候選人是否具備「人前人後」與「網上網下」一致的真實表現。此舉被視為甄別政治不合格人員、防範「兩面作派」投機分子進入體制的重要手段，確保選人用人的政治關口堅不可摧。

山東近年在公務員錄用中，堅持將「政治標準」擺在首位。 （圖／翻攝 《中國組織人事報新聞網》 ）

近日山東錄用公務員前將核查過往網路言論引發關注。綜合大陸媒體報導，據《中國組織人事報新聞網》報導，透過制定《山東省公務員錄用考察辦法（試行）》，山東構建了具象化的考察體系，將抽象的政治素質轉化為24種正面情形與35種負面情形的「微指標」。從報名、考試、體檢到試用期的全流程中，嚴格篩選政治忠誠與定力，確保新進公務員隊伍的政治表現。

廣告 廣告

山東在公務員錄用過程中，透過細化指標與優化流程，將政治素質考察「關口前置」。 （示意圖／《新華社》）

針對不同背景的報考群體，如在職人員、待業人員及應屆畢業生，山東實施差異化政治素質考察。考察體系圍繞政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力及政治自律等五大核心維度。政策明確列出「7類嚴重違反政治紀律不予錄用」的負面清單，以及「3類檔案涉嫌造假暫緩錄用」的情形。透過將政治素質「大概念」轉化為「微指標」，確保考察過程可追溯、結果可評價。

山東省推動的這項考察機制，強調多渠道、多層次與多維度的全面掌握。具體執行上，除了傳統的查閱檔案、深化談話、實地進單位與進家門調查外，更強化了對網路言論的監控。這項措施主要針對涉及重要崗位與部門的「重點人員」，核心目的並非限制正常的言論表達權，而是要核實其政治立場是否言行一致，防止那些說一套、做一套的投機者埋下政治風險。

大陸報考公務員人數眾多，其中「兩面人」對政府公信力危害極大。 （示意圖／《新華社》）

輿論對於核查社交平台言論雖有「增加門檻」的疑慮，但分析認為，忠誠老實、言行一致是公務員的基本政治規矩。中央紀檢監察報曾指出，「兩面人」的根源在於世界觀、人生觀與價值觀的扭曲。許多落馬官員在台前講廉潔、台下搞腐敗，這種偽裝出的「忠誠」對政府公信力危害極大。公務員的本來面目往往在「人後」與「網上」的「真我」中體現，因此透過全方位核查來識別潛在風險，具有極高的必要性。

目前的爭議焦點之一在於，部分擬錄用人員的過往言論被網友翻出後，因缺乏細化的裁量標準，常導致錄用與否成為輿論焦點。建立具體且客觀的「政治素質考察標準」，有助於給出相對公正的判斷。此外，評論也呼籲，政治素養的考察不應僅止於錄用門檻，在錄用後的日常管理中，同樣需要有效的手段與措施對公務員的言行進行持續監督，以規範其行為並防範更大的體制性風險。

延伸閱讀

CNBC：輝達同意200億美元收購AI新創公司Groq

感謝「護國神山」！亞洲人均GDP台名列第4 首超南韓領先日

輝達買點來了！華爾街投行：十年難得一見