防共和黨指控藐視國會！柯林頓夫婦將就「艾普斯坦案」出庭作證

民主黨籍前總統比爾柯林頓（Bill Clinton）的幕僚於美東時間2日透露，柯林頓與其妻、2016年總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton），將就已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的國會調查出庭作證。

據《路透社》報導，這項決定可能阻止由共和黨主導的眾議院，原定針對上述2位知名民主黨人士進行的藐視國會表決，而該表決可能進一步導致刑事指控。

美國眾議院監督與政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）上週建議，因2人拒絕就其與艾普斯坦的關係作證，應對其提出藐視國會指控。

柯林頓夫婦曾表示願意配合委員會調查，但拒絕親自出席聽證會，並稱該調查是出於黨派動機，旨在保護共和黨籍總統川普（Donald Trump）。

柯林頓夫婦的副幕僚長烏雷納（Angel Urena）在社群媒體發文表示：「他們已在宣誓下告訴你他們所知道的事情，但你們並不在意。不過，前總統與前國務卿（希拉蕊）將會出席。他們期待樹立1個適用於所有人的先例。」

共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）對此消息表示歡迎，但未說明眾議院是否會取消原訂的藐視國會表決。他表示：「這是1項好的進展。我們期待每個人都遵守國會傳票。」

據悉，柯林頓在2000年代初期卸任後，曾多次搭乘艾普斯坦的私人飛機。他對這段關係表達過懊悔，並表示自己對艾普斯坦的犯罪行為一無所知。

