防共諜出怪招！國軍公文、簡訊均要「5段標密」 基層部隊炸鍋

因應共諜滲透疑慮升高，國防部近來全面收緊資訊與文書管理規範，並已下達新令，明定自民國115年1月1日起，正式推動「機密資訊精準標示」相關作業。未來不論對內或對外往來公文，均須清楚區分機密層級，並改採逐段審認、逐段註記的方式處理。相關措施立意在於補強國安防線，然而實務操作被指程序過於細碎，不僅讓軍中行政負擔明顯加重，也讓部分往來部會感到困擾，基層私下直言「看不懂這套到底要解決什麼問題」。

依國防部新規定，未來文書紙本、公文書類須依內容區分為「絕對機密」、「極機密」、「機密」、「密」及「一般公務資訊」等不同層級，並採逐段審查方式，在每一段落標點後註明該段所涉及的最高機密等級。換言之，一份公文中可能同時存在不同密級段落，但只要其中任一行文字被認定涉及「密」以上層級，整份公文即須以機密文件認定與管理。

此外，新制也延伸至即時通訊與手機訊息的使用規範。國防部明定，民用通信設備嚴禁編輯、處理或儲存「密級以上」資訊，也不得談論或傳輸具機密等級的公務內容。即便是經核定、不涉及機密的一般公務資訊群組，傳輸內容仍須在段落後以括弧註明「【無】」，明確標示未涉機密；至於照片與圖檔，則需於每張左上角註記機密屬性，公務群組僅能傳送標示為「無（本件屬一般公務資訊）」的檔案。

國防部同時強調，未來將配合各項督導與查核時機，進行稽核驗證；若查獲未依規定使用即時通訊軟體或違反保密要求，將依相關懲處規定檢討行政責任，情節重大者，甚至移送司法機關偵辦。

不過，新制上路前夕，軍方內部已出現不少雜音。有基層人員私下抱怨，逐段審查、逐段標示的流程，讓原本就繁重的行政作業雪上加霜，光是判定是否涉及機密，工作量便暴增，此消息更在網路上引發討論，許多人直呼「我真的不理解幹嘛【無】」、「我很好奇語音是不是也要＋【無】」、「今年有沒有加薪【無】」、「資料一張一張一張的重印【惱】」、「我今天做簽呈快瘋掉，到現在還看不懂【無】」。

但軍方人士指出，要求「所有資料」標註屬性，是為了在情勢升級時，確保任何微小的公務數據都不會成為敵人研判我方動員徵候的拼圖。

