即時中心／温芸萱報導

國防部今（2026）年1月1日宣布開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵在傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理及長照等急難情況下，避免因資金周轉不靈而向地下錢莊借貸，衍生高額利息、詐騙風險，甚至影響軍紀與國安。該貸款參照公教人員制度設計，單項最高可貸60萬元，多項合計最高120萬元，另新增「小額紓困」最高20萬元，利率1.695%。志願役、義務役皆可申貸，10萬元以下免保人，免經任職單位具函，兼顧隱私與效率，還款採薪資就源扣繳，降低違約風險。

廣告 廣告

國防部宣布今年1月1日開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵於急難來臨時渡過難關，避免因資金籌措困難而向地下錢莊借貸，衍生高額利息無力償還，肇生軍紀事件或落入詐騙集團陷阱，甚至鋌而走險遭吸收成為共諜，斲傷軍譽。

國防部指出，國軍官兵急難貸款係參照公教人員作法並考量官兵需求設計，只要符合相關條件並檢具證明文件，即可具保申請傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理及長期照顧貸款，單項最高新臺幣60萬元，多重項目累計最高120萬元，另增加「小額紓困」項目，在符合相關條件前提下，最高可貸20萬元，利息負擔比照公教人員，目前為1.695%。

同時，國防部表示，只要官兵有困難需要協助，不分志願役或義務役均可申貸，無須經任職單位具函，可保障隱私並加快程序；10萬元以下免保人，相當便捷；償還本息採就源方式由國軍財務單位按月自薪資扣抵，降低違約風險；因故未能繼續服役者，運用人事系統提前掌握，並於離營前繳清。

最後，國防部強調，設計國軍專屬貸款方案，是為了協助官兵渡過難關，使其無後顧之憂，專心致力於戰訓本務工作，守護家園與人民安全，官兵應妥善運用，讓真正需要者得到幫助，也讓政府照顧國軍官兵的美意得以落實。

原文出處：快新聞／防共諜滲透！國防部推官兵急難貸款 最高可借120萬

更多民視新聞報導

男友疑虐殺女友棄屍公墓旁！嫌犯竟辯稱「她跳車」

遭中國列「不得入境」日議員石平仍訪台 粉專：打臉北京一中謊言

還推寫真集！健身有成遭質疑「有打瘦瘦針」 黃國昌直球回應了

