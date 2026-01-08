防共諜界線在哪？為敵效忠罪構成要件受矚 國防部直言：不可縱容

針對陸海空軍刑法第24條修正，為敵效忠罪的構成要件受矚，國防部認為，共諜案嚴重中傷國軍士氣，不可縱容。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（8）日排審《陸海空軍刑法》第24條修正草案，針對「向敵人效忠」相關規定進行討論。民進黨立委莊瑞雄質詢時指出，刑法屬於最後手段，是否有必要以高刑責處理所有態樣，仍須審慎拿捏，並關切構成要件是否過於抽象。對此，國防部法務司長吳逸聖直言，過去共諜案件對國軍衝擊極大，現役軍人若公開表達效忠敵人，不僅傷害軍事安全，也將重創全體國軍與社會士氣。

莊瑞雄表示，對於以文字、言語向敵人表達效忠，社會普遍認為應予以規範，但刑法是否應作為第一線處理工具，仍有討論空間。他指出，在勤務內外的行為界線、以及是否可先透過《社會秩序維護法》處理，都是立法時應納入考量的層面，並認同司法院對處罰範圍過度擴張的擔憂。

吳逸聖回應表示，司法院的建議國防部已充分掌握，也理解其立場並非毫無道理，但國防部的考量與角度有所不同。他強調，自相關共諜案件發生後，對現役軍人的衝擊非常深刻，「對國家的忠誠，是當軍人最重要的義務」，若對國家不忠誠，就不應該擔任軍職。

他進一步指出，現役軍人身處第一線操作武器、保家衛國，若從口中表達要效忠敵人，這樣的說詞不僅社會無法接受，也極易被敵方拿來進行心戰與宣傳操作，對國軍士氣與全民信心都會造成嚴重打擊。

莊瑞雄則提到，從近年數據來看，軍人刑事案件多集中於酒駕、盜賣、逃兵等其他軍事犯罪，真正涉及違反效忠國家職責的案件仍屬極少數，因此更需要對社會清楚說明修法目的與適用範圍。他強調，軍人效忠國家天經地義，但是否有必要一律動用最高七年刑責，仍值得審慎思考。

莊瑞雄也提醒，法律紅線必須劃得清楚，若構成要件不夠明確，最終恐造成檢察官起訴、法院卻判無罪的落差，引發社會更多爭議，甚至影響司法威信。他呼籲，在確保國家安全的前提下，應讓構成要件更具體，避免因過度模糊而引發「殺雞儆猴」式的爭議效果。

吳逸聖最後回應，針對司法院所提的相關建議，國防部可在逐條審查時再行深入研議，盼在維護國家安全與確保法律明確性之間，取得適當平衡。

