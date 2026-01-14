「防共諜、反詐騙」 陸軍恢復每月末週營區官兵集中看莒光日

〔記者羅添斌／台北報導〕共諜滲透軍中無孔不入，加上詐騙集團橫行，為了有效達成「防詐騙、防洗錢、防共諜」目的，軍方人士今天指出，陸軍今年元月起，恢復每2個月1次月會，以及每月末週集中營區官兵收視莒光日，要給各級幹部與官兵有機會面對面溝通觀念，建立共識，讓部屬「知其然，更知其所以然」，也是訓練幹部對於政策說明能力很好的機會。

陸軍司令呂坤修上將日前主持「1月份軍務會報」，會中指示各級幹部，面對中共日益嚴峻的滲透及統戰威脅，務必提醒所屬官兵牢記「防詐騙、防洗錢、防共諜」9個字，從看似無害的小地方，這裡面有敵人一步一步誘騙官兵的陷阱，就是綁住官兵無法脫身的鉤子。

鑑於中共對我竊密蒐情攻勢日益加劇，陸軍在「1月份軍務會報」中，邀請政戰局保防安全處處長簡少將實施「國軍共諜案件滲透態樣研析暨防處措施」專報，藉以提升幹部保防警覺，共同反制中共滲透。

軍媒青年日報報導指出，呂坤修上將表示，面對中共全面性撒網的利誘、吸收國軍現役人員及發展共諜組織，各級幹部應持恆強化官兵反情報教育及內部清查發掘機制，並透由宣導《忠誠報》等平臺刊登之相關宣教內容，鞏固官兵安全警覺與愛國信念，確保部隊戰力與整體安全。

