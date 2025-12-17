「防共軍猝然攻台」國軍去中心化作戰 國台辦崩喊「以武謀獨」

政治中心／綜合報導

立院外交與國防委員會17日邀請國防部、國安局等單位就「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」進行專題報告，並備質詢。據國防部報告指出，當中共宣告對台海周邊軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視威脅程度提升戰備等級並執行立即備戰操演，預防共軍「由演轉戰」。 若敵猝然攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在去中心化指導下作戰。對此，中共國台辦竟氣嗆「以武謀獨」是蚍蜉撼樹、不自量力，最終只會自取滅亡。

國防部報告指出，中共從未放棄武力併吞台灣，持續強化跨軍（兵）種訓練，從單純軍事演習轉向常態、多兵種實戰化演練。在台海部分，海警不定期於外島禁制水域巡邏、施放氣球或無人機對我周邊實施情蒐，另運用權宜輪關閉AIS或切換不同識別碼等，以拋放錨鏈拖曳方式，破壞我聯外海纜，旨在擴大灰色地帶襲擾，擾亂政府及民生運作與打擊士氣，逐步加大對台威脅。共軍也常態逾越中線赴我周邊執行「戰備警巡」及「聯合戰備警巡」，不僅以實際軍事行動壓迫台灣，且結合「灰色地帶」襲擾手段，加大威懾力度，提高衝突風險。

國防部指出，國軍整合各情監偵系統，傳遞情資至聯合作戰指揮中心，掌握共軍活動。也持續與國安會及國安局等共享情資，運用定期友盟情資交流機制，掌握敵情威脅。 國軍平時依照敵關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，妥適派遣兵力應處。當中共宣告對台海周邊複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視威脅程度提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，預防共軍「由演轉戰」。 若敵猝然攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在去中心化指導下作戰。

對此，中共國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上，回應媒體詢問表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。正告民進黨當局，「以武謀獨」是蚍蜉撼樹、不自量力，最終只會自取滅亡。

