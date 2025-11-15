防制人口販運繪畫比賽頒獎 青少年以畫筆詮釋人權與尊嚴

全國國小四年級以上至高中學生，以「身體非商品、尊嚴不容剝」為主題，用創意畫筆描繪剝削的陷阱及正義的伸張。圖：讀者提供

桃園市政府警察局為提升社會大眾對人口販運議題的認識，並推廣尊重人權與保護弱勢的觀念，特舉辦「防制人口販運繪畫比賽」，邀請全國國小四年級以上至高中學生，以「身體非商品、尊嚴不容剝」為主題，用創意畫筆描繪剝削的陷阱及正義的伸張。

警察局長廖恆裕親自頒獎。圖：讀者提供

頒獎典禮於今(15)日在桃園市政府警察局大禮堂舉行，由局長廖恆裕親自頒獎，現場氣氛溫馨而隆重。本次比賽參賽學生遍及全國各地，作品風格多元、生動，桃園市政府為使參賽同學更加了解「人口販運」議題，特別結合警察局所製的防制人口販運影片，以及利用主題分類的方式，讓學生熟悉人口販運的三大犯罪型態：性剝削、勞力剝削、器官摘除。經過專業評審團嚴格評選，最終選出24名得獎學生，作品兼具藝術性與社會意涵，充分展現青少年對社會議題的敏銳觀察與正義感。

廣告 廣告

全國國小四年級以上至高中學生，以「身體非商品、尊嚴不容剝」為主題，用創意畫筆描繪剝削的陷阱及正義的伸張。圖：讀者提供

頒獎典禮在桃園市政府警察局大禮堂舉行，由局長廖恆裕親自頒獎。圖：讀者提供

桃園市政府警察局表示，人口販運是嚴重侵犯人權的跨國犯罪，防制工作不僅需要政府部門的努力，更仰賴社會大眾的關心與參與。透過繪畫比賽的方式，讓學生以藝術語言認識此議題；從教育階段培養人權意識與防範觀念，達到寓教於樂的效果。頒獎典禮開放所有的民眾參與，現場除展示所有參賽的作品，也特別安排舞蹈短劇及闖關活動，讓參與民眾可以透過較為輕鬆且親近的方式，認識防制人口販運議題，同時也呼籲民眾「不要讓自己的漠不關心，助長人口販運的發生」，提醒大家發現疑似人口販運情形時，應立即撥打110報案電話，共同守護社會安全與人權尊嚴。桃園市政府警察局強調，未來將持續結合教育、藝文與社區宣導力量，深化防制人口販運工作，讓「自由與尊嚴」不只是口號，而是每個人都能享有的基本權利。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園表揚114年績優志工 志願服務成城市永續發展關鍵動能

平鎮酸菜節開踩！千人齊下腳體驗最道地客家味