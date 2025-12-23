防制危安事件 臺鐵強化站車安全防護

為確保旅客乘車安全，並防範各類意外事件發生，國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）持續強化站車安全管理措施，於各車站及月台剪收票口張貼犯罪防制及禁止攜帶危險物品之圖文宣導，提升旅客安全意識，同時加強門禁管制與列車巡查作業，全力維護乘車環境安全。

臺鐵公司指出，站、車人員已加強月台及剪收票口巡視，並密切留意可疑人、事、物，詳實記錄相關時間與地點，以利即時掌握狀況，並強化防火、防爆及防毒等各項安全檢視工作，降低潛在風險。

在旅客管理方面，臺鐵公司再次宣導，旅客不得隨身攜帶危險物品進站搭車。如經確認為危險物品，得在旅客同意下進行檢查；若旅客不同意配合，將請其退出車站、列車或鐵路區域，以確保公共安全。另針對散布恐嚇或危害公眾安全之言論，臺鐵公司亦將蒐集相關證據，通報鐵路警察派出所或分駐所依法處理。臺鐵公司呼籲，旅客或民眾如接獲站、車人員通報危安事件時，務必保持冷靜、切勿驚慌，並配合現場人員指示進行疏散或避難，共同維護自身與他人安全。