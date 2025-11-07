防制洗錢打擊資恐 調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

（中央社記者林長順台北7日電）為強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武擴散，調查局與史瓦帝尼王國金融情報中心昨天簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化兩國交流。

史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre，EFIC）局長馬澤布拉（Babhekile Gugu Matsebula）率團訪台，昨天上午與法務部調查局簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」。

簽署儀式在法務部調查局舉行，由局長陳白立代表台灣與馬澤布拉共同簽署，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵及史瓦帝尼王國駐台大使館參事查班傑（Nontokozo Shongwe-Tsabedze）等在場觀禮，共同見證兩國雙邊合作的重要時刻。

陳白立致詞時表示，調查局作為台灣主要執法機關及金融情報中心，長期致力於強化國際合作與金融情資交換機制，積極推動跨境偵查及教育訓練合作。此份協定為調查局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，也象徵台灣與史瓦帝尼王國在執法與金融安全合作上開啟嶄新的篇章。

陳白立指出，調查局與史瓦帝尼王國在安全執法合作經年，自2024年1月起，在台灣駐史瓦帝尼王國大使館協助下，調查局洗錢防制處與史瓦帝尼王國金融情報中心開展密切聯繫，雙方多次線上磋商及文書往返，就技術支援、教育訓練及協助史國金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）等議題深入交流。

他說，此次經台灣推動，促使艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚非會員的史國金融情報中心派員參加艾格蒙聯盟訓練中心即將於11月10日至12日在台北舉辦的虛擬資產研討會，促成史方代表訪台並與調查局完成合作協定簽署。

陳白立強調，本次合作的推動，凝聚行政院洗錢防制辦公室、外交部及法務部等跨部會資源支持，充分展現台灣整合能量與國際夥伴共享經驗的決心。未來調查局洗錢防制處與史瓦帝尼王國金融情報中心將透過該協定機制，建立更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。

馬澤布拉Matsebula致詞時表示，EFIC的任務是防範國內外金融系統遭犯罪者濫用，除受理、分析及分送金融情報外，也是該國指定非金融事業或人員的監理機關。史瓦帝尼王國洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆等，近年來走私及虛擬資產犯罪趨勢也開始增加，藉由協定的簽署，雙方將加速金融情資交換，協助洗錢、資恐與資武擴及相關案件偵辦，史方也希望未來可與調查局在教育訓練方面持續合作。（編輯：方沛清）1141107