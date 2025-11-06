防制登革熱疫情 南市加強宣導及市場清消作業
為防止本土登革熱疫情擴散，台南市市場處加強防疫宣導，提醒攤商及民眾落實環境孳生源清除與衛生維護。市場處表示，針對高風險地點強化消毒作業，杜絕病媒蚊孳生，防範登革熱疫情蔓延。
市場處表示，10月間，發生登革熱確診個案，個案足跡分布於北區、安平區、佳里區及鹽水區等地。為保障攤商與消費者的健康安全，平時舉行定期巡檢，114年至今已巡檢9544場次，動員10140人次，查獲積水容器13253個，均已完成清除並同步加強攤商衛教宣導。此外，公有市場每月委外進行全面環境消毒，114年已完成882場次。
市場處說，10月23日及28日2度發文，提醒各公民有市場加強防疫孳清，共同防堵疫情擴散。另外，針對確診者足跡周邊市場與夜市等加強宣導，要求落實孳清作業並留意自我健康維護。114年4月1日起，台南市凡查獲登革熱病媒蚊孳生源者，一律依法處3000至15000元罰鍰。呼籲攤商與民眾務必落實巡、倒、清、刷等防蚊步驟，共同防制登革熱疫情。
