防制酒駕／修法防酒駕者借車再犯 駕駛非車主也可扣牌

酒駕或拒測，依道路交通管理處罰條例規定吊扣該汽機車牌照二年，但車主如與駕駛不同引發爭議，最高行政法院作出統一法律見解，認定不同人「免扣牌」；警政署今年七月函文各警察機關依規辦理，但也與交通部檢討修法，不限車主須與駕駛為同一人始能扣牌，立法院十月已三讀通過，待行政院公告即施行，防止漏洞。

吳姓男子二○二二年六月深夜駕駛父親汽車在台北市被警方攔檢，測出酒測值每公升零點三六毫克，吊扣該車牌照；吳父不服，提行政訴訟，台北地方法院判決駁回，吳父上訴，台北高等行政法院認為，有確保裁判見解統一之必要，移送最高行裁判。

廣告 廣告

最高行政法院認定，道交條例第卅五條第九項前段扣牌規定，須以汽機車所有人與駕駛為同一人，始有適用，今年二月判決原判決廢棄及原處分撤銷。

警政署為讓員警依法行政，今年七月依交通部函釋指尊重各處罰機關依最高行統一見解所為的裁決，函文各警察機關要求確實辦理。

但為防制駕駛借用他人車輛酒駕的執法漏洞，另與交通部推動修法，刪除條文中「汽機車駕駛人」，不限車輛所有人須與駕駛為同一人始能扣牌；立院今年十月廿八日三讀通過，行政院公告即可施行。

交通警官說，車主如非駕駛，被扣牌一定會抱怨「很衰」，但借車給親友本應發揮約束力，負起社會責任共同防制酒駕，避免酒駕者被扣牌又借車再犯。

【看原文連結】

更多udn報導

成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病 逢甲女學生道歉

小貓骨折癱瘓 工程系學生打造專屬輪椅重生奔跑

坐飛機遇行動電源自燃 專家曝溫度控制就用它

豆腐脂肪和熱量超乎你想像 營養師揭吃太多3缺點