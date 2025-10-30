防制非洲豬瘟管制中國電商被藍白批評 沈有忠：請告訴政府錯在哪裡！
政治中心／台北報導
跨境電商平台淘寶與拚多多長期在台營運，但始終未設立在台公司納管，引發綠營立委質疑。行政院長卓榮泰日前鬆口表示，將要求兩大平台「限期落地」，若不依法登記納入監管，將要求下架，但卻遭到藍白指責。對此，陸委會副主委沈有忠今（30）日在Threads上反擊，強調相關措施都是為了補救豬瘟破口，如果相關作為真的有錯，「請告訴政府錯在哪裡！」
非洲豬瘟疫情引發外界質疑境外商品是否可能成為破口，民進黨立委吳秉叡日前質疑，境外電商平台淘寶、拼多多並未在台合法設立公司，卻持續提供台灣消費者購物，若透過境外平台輸入動植物產品或肉品，恐怕因此引發非洲豬瘟等風險。卓榮泰對此回應，行政團隊已經著手研議，將要求經濟部與數位部共同研究，推動境外電商「限期落地」，若逾期未依規登記並納管，將依法要求平台下架。
但是，藍白反過來批民進黨政府都在造謠，混淆資訊，賴政府懷疑非洲豬瘟是從進口郵包進入台灣，認為現在的非洲豬瘟不是國內自己有，明指暗指都在說來自境外，民進黨卻從來不提自己的邊境管控責任。
沈有忠今晚在Threads上發文，「我是陸委會副主委沈有忠，我替我說的話負責。」他說，政府目前在檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口，並且堅持依法處理。第一，台灣防堵豬瘟很成功，如今出現破口，應該盡全力把所有可能的漏洞補起來，才能照顧國人和辛苦的豬農。第二，政府所有作為，都是依法行政。
沈有忠強調，台灣是法治社會，防堵台中的豬瘟漏洞，應該不分藍綠，電商如果有一點點的疑慮，我們從法律層面檢討。如果以上的作為有錯，請告訴政府錯在哪裡。
