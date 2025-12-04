防制「喪屍煙彈」氾濫 竹縣「新世代反毒策略行動綱領」上緊發條

反毒防制會議召開。





新竹縣政府4日召開「新世代反毒策略行動綱領」推動會議，副縣長陳見賢與縣府相關局處、各領域專家委員齊聚一堂，針對毒品危害防制策略進行全面盤整與深度討論。會議特別聚焦近期青少年間竄起的「喪屍煙彈」等新興毒品威脅，並展示縣府在社區、校園、特定族群等面向的具體宣導成果，展現中央與地方共同防堵毒害的決心。

陳見賢指出，行政院自106年起推動第一、二期反毒策略，逐步強化防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法等制度，也讓施用毒品人口與初犯新生人口逐年下降。第三期政策（114–117年）延續「阻絕供需、減少毒害、穩定賦歸、抑制再犯」四大主軸，地方政府成為推動第一線，而新竹縣已全面啟動多元宣導與處遇網絡。

廣告 廣告

面對「喪屍煙彈」等新興毒品快速滲透青少年的風險，社區方面114年度共規劃26場次社區前進式宣導，累計486人次參與；青春專案方面，每年5至8月進入校園、職場與特定場所，進行課程活動強化辨識與拒絕能力，並辦理「反毒熱舞比賽」、「3VS3籃球比賽」，使用擬真毒品宣導組與教育部教材，以貼近青少年方式深化認知。

反毒宣導需要「進到社區、走進校園、貼近族群」，原因就是毒品形式更新速度極快。陳見賢表示，像「喪屍煙彈」這種以化學成分混配、偽裝成一般電子煙的毒品，更容易針對青少年弱點下手。新竹縣的防毒觸角已經擴散到家庭、學校、職場與社區，使高風險族群更早被發現，也讓青少年更懂得保護自己。



更多新聞推薦

● 川普簽《台灣保證實施法案》國台辦批干涉中國內政 外交部嚴正駁斥